La política es así

La elección de diputados locales es inédita por varias circunstancias. La primordial tiene su origen en la reforma constitucional que obligó a las entidades federativas para que, por lo menos, una elección local coincidiera con una federal.

En el caso de Durango se resolvió que la concurrencia se diera en la elección para diputados locales, tal y como sucedió por primera vez en 2018, lo que se tradujo que los electos en 2016 solamente duraron en su encargo dos años.

Se considera que fue una decisión política local muy buena, pues si en la concurrencia también se hubiera la elección de los ayuntamientos, el partido que obtuvo el poder en 2018 habría ganado la mayoría de ellos o tal vez todos.

Tal decisión devino en el hecho de que los partidos hegemónicos tradicionales, en las elecciones municipales de 2019, en conjunto, obtuvieran la victoria en casi la totalidad de los ayuntamientos, y que el partido vencedor en forma por demás arrolladora en 2018, sólo venciera en dos de ellos.

La elección de diputados locales en 2018, es la causa que en las próximas elecciones se renovará el Congreso local, y a la par, se elegirán los diputados federales en los cuatro distritos que tiene el Estado.

Lo inédito de la elección se sustenta en el hecho de que, al margen de su postulación y de quiénes resulten vencedores, sólo coincidirán un año con el titular del Poder Ejecutivo local que se renovará el año próximo, de tal suerte que poco habrán de incidir o coincidir con el ejercicio del poder del actual gobernador.

Por lo tanto, el gobernante que resulte electo el primer domingo de junio de 2022, en poco o en nada estarán vinculados con el gobernador electo y no tendrían el por qué sentirse atados a aquél y mucho menos ser consecuentes y obsecuentes a sus determinaciones y a sus iniciativas de leyes y decretos, salvo en aquéllas que consideren convenientes para el Estado.

Por otra parte, en el terreno de lo inédito se continuaría ya que los diputados que se elijan, permanecerán en sus cargos hasta las elecciones federales de 2024, en las cuales se dará otra vez la concurrencia con las elecciones locales para diputados, cuyos triunfos o derrotas podrían estar o no estar vinculados con los del partido vencedor y de los otros partidos contendientes.

Luego pues, tal y como sucedió en 2018, el gobernador podría no tener más de la mitad de los diputados para asegurar que salieran avante sus iniciativas de leyes o decretos, lo cual lo obligaría a negociar con los diputados de la oposición, que, sin duda alguna, sería positivo para la democracia puesto que daría margen a que se dieran los disensos para luego concretar las consensos de acuerdo a los principios e intereses no sólo del electorado que los eligió, sino de todo el Estado, habida cuenta que, al margen de su procedencia distrital o de representación proporcional, todos los diputados representan a todos no exclusivamente a quienes con su voto los eligieron.

Ahora bien, los diputados locales que se elegirán en 2024, terminarán su gestión en 2027, o sea, un año antes del fin del sexenio, tal y como ahora sucederá, por supuesto, a menos que se dé una reforma constitucional local para que hubiere coincidencia en el futuro para la elección de gobernador, diputados y ayuntamientos en las elecciones, no de 2024 ya que los tiempos no dan para la negociación, pero podría darse para las elecciones de 2030, lo cual implicaría la disminución del tiempo de la gestión gubernamental, tal y como ha sucedido en otras entidades, entre ellas, Baja California, Puebla y Veracruz que han sido las más notorias para que se diera la concurrencia.