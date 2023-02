La propuesta de Manlio Fabio

Platicando en una ocasión con un priista duranguense, amigo de Manlio Fabio Beltrones, le preguntamos cómo podría definirlo y nos contestó: “Más sabe el diablo por Manlio, que por diablo”. Recordamos esta anécdota, por las recientes declaraciones del político sonorense en un foro llamado, Gobernabilidad y Cambio de Régimen en México. No recordamos en los tiempos recientes, una propuesta como la de Manlio, que consiste en reformar el artículo 89 de nuestra Constitución, y de manera puntual, la fracción XVII. Propone Manlio Fabio que se legisle de una buena vez, sobre los gobiernos de coalición como lo contempla el segundo párrafo de dicho precepto.

Razones no le faltan al priista, al que sólo le faltaría ser presidente de la República. Que se legislara para que existan gobiernos de coalición, sería un paso para que en el futuro tengamos un sistema parlamentario. Muchas y muchos mexicanos, nos creemos cuando las y los políticos andan en campaña y nos aseguran, que gobernarán con gobiernos de coalición. Y ya encarrerado el gato, le agregan que van juntos en la alianza con la sociedad. Quienes así lo afirman, nos están engañando y nos dan atole con el dedo. Si bien es cierto, que la ley electoral le permite a los partidos ir en coalición total, parcial o candidaturas comunes, esto se termina el día de la jornada electoral.

Estamos muy lejos de lo que establece el artículo 89 constitucional. Para no ir más lejos, en nuestro Estado no está legislado al respecto, pero en cambio, sí nos venden la idea de que tenemos un gobierno de coalición y alianza con la sociedad. Si bien es cierto, que en la pasada elección el PRI, PAN y PRD, de acuerdo a la ley electoral fueron juntos en coalición, en los hechos, ni siquiera resulta una coalición de facto. A cambio de eso, vemos que el PRI ganador de la elección reciente, ha pagado algunas facturas con puestos públicos a panistas y perredistas y por supuesto, a algunos poderes fácticos.

De ahí la importancia de la propuesta de Manlio Fabio Beltrones, de reformar el artículo 89 constitucional para que haya verdaderos gobiernos de coalición y no, la misma gata, nomás que revolcada, si tomamos como modelo a algunos países europeos y sudamericanos, donde se gobierna en coalición dependiendo del resultado de las votaciones y los porcentajes, que determinan los puestos en el gobierno.

Si la propuesta de Manlio un día se hiciera realidad, el presidente ya no tendría facultades para poder nombrar al gabinete y todo pasaría para ser votado en el senado. No sería cosa sencilla por muchas razones, en primer lugar, los ganadores no quieren compartir el poder y los perdedores, sólo están pensando en regresar para hacer más de lo mismo.

Por razones de espacio no podemos extendernos más en el tema. Sin embargo, yendo un poco más allá de lo que propone Manlio, resulta interesante de ser tomado en cuenta por la partidocracia, y en especial por el PRI. Manlio reconoce que el fenómeno Andrés López Obrador, fue una excepción y será irrepetible en nuestro país. Apunta que se regresará a los porcentajes del 30% y por ello, está de acuerdo que haya una segunda vuelta electoral en la elección presidencial. Solo así, tendría legitimidad quien llegara a la presidencia de la República.

¿De verdad se quiere terminar con el autoritarismo presidencial? Entonces, empecemos con los gobiernos de coalición de acuerdo al artículo 89 de nuestra Constitución.