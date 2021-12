La queja de Habacuc

“¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches?¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves?¿Por qué me haces presenciar calamidades?

¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia; Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo, Y las sentencias que se dictan son injustas.” (Habacuc 1.1-4)

¡Cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia! Las quejas del profeta siguen vigentes; como hace dos mil seiscientos, años el mundo en el que vivimos se caracteriza por la corrupción, la violencia y la maldad. Pero a diferencia de todos los profetas del Antiguo Testamento, Habacuc no profetiza a Israel ni a los pueblos vecinos, sino a Dios, se dirige a Dios y lo hace en tono de queja: ¿hasta cuándo? ¿por qué? Inclusive lo acusa a Dios de no intervenir, lo tilda de ciego y pasivo. ¡Menos mal que El no tiene problemas de autoestima!

Yo me pregunté: ¿Por qué Dios levanta un profeta para que le hable a él mismo? Y por otra parte, ¿por qué permite que le hable de esa forma? Llegué a la conclusión de que su fin es siempre consolarnos. Dios no nos promete soluciones mágicas, pero sí nos promete su presencia, aún en medio de la situación más difícil que estemos atravesando.

Dios quiere que experimentemos el consuelo de alguien que sabe sí sabe escuchar, no importa que le digamos y cómo se lo hagamos. Porque quiere que podamos poner en palabras lo que nos duele. Eso siempre es sanador. Pero además, porque quiere sacarnos del ensimismamiento (“¿por qué debo mirar?”); sacarnos del análisis de la situación y la crítica al sistema y llevarnos a ver las soluciones a los problemas. Llevarnos del “¿hasta cuándo?” al “¿por dónde comienzo?”.

