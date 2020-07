La realidad de las encuestas en redes sociales

Si usted es fan de equis aspirante o candidato de cualquier partido político a un puesto de elección popular y está excitadísimo por el resultado de una encuesta en una red social, tranquilícese, no pasa nada;

La verdad es que ese tipo de ejercicios no establecen diferencias reales –todo lo contrario-, no son parámetro, menos una herramienta de trabajo y a nadie benefician…bueno sí, al prestador del servicio, ya sea Twitter, Facebook, Instagram, etc.

Con la cercanía del proceso electoral de 2021 este tipo de “mediciones” se sucederán cada vez más. Usted verá diversas convocatorias para que manifieste su preferencia por este o aquél personaje que quiere o se va a lanzar para determinado espacio electoral, podrá participar o no y en cada uno de ellos, verá como a medida que avance el tiempo el número de votos crecerá de manera exponencial.

Especialistas en Redes Sociales (RS) o Social Media consultados, explican sin menoscabo de molestia el trabajo que implican y lo poco rentables que son económica y políticamente. Exprimen dinero y no tienen trascendencia; no influyen en el ánimo electoral ni el humor social, tampoco generan percepción y representan muchas hora/hombre en su monitoreo o vigilancia.

A saber: En el aspecto económico el único ganador es el prestador del servicio. Los paquetes de votos que se ofertan se adquieren hasta tres horas antes de lanzada la encuesta (si es anunciada) y se van dosificando durante el transcurso del tiempo aire de la medición. Conforme esta avanza, los equipos de RS reaccionan de acuerdo al comportamiento del grupo de enfrente. Comprarán más o no, dependiendo de la votación.

Los paquetes pueden empezar desde los 200 pesos y se irán incrementando en base al músculo que enseñe el bando contrario. Regularmente, la última inversión se da en las últimas tres horas previas al cierre del ejercicio.

En lo político, regularmente pasan desapercibidas. No llegan al grueso de la población votante, por tanto, tampoco generan percepción. Se estancan en el llamado “círculo rojo” de la clase política y, como este segmento ya sabe –o debe de saber- cómo se operan, menos tienen impacto y credibilidad.

Si a eso le agrega que la población está harta de escuchar de políticos y de política, de elecciones y de encuestas, los resultados siempre son magros. Participan, sí los amigos, la familia, los conocidos pero, el 99.9% de los números totales son cuentas inorgánicas, generadas por ‘bots’. Es decir, cuentas creadas exprofeso para la votación.

Recientemente hemos visto algunos ejercicios en el Estado de Durango, principalmente en la capital duranguense. Debo ser muy preciso en que este trabajo no es una crítica a la cuenta que lanzó las encuestas; contrariamente, hay que ponderar que se atreve y felicitarle, porque de una manera u otra su trabajo está enfocado a generar opinión pública.

Un superficial análisis a los resultados y votantes arroja que la buena intención del ejercicio lo ensucian los equipos de los personajes encuestados. La contratación de esos paquetes de ‘bots’ implica que los votos emitidos no sean siquiera de la localidad, es más, que los titulares de las cuentas ni siquiera existan.

Hay ejemplos concretos a disposición. Cuentas que no tienen seguidores, siguen a tres o cuatro y, fueron creadas en ¡julio de 2020!

Le comparto tres casos concretos en Twiter: @MayraRu44761109; se unió en julio de 2020, sigue a tres y tiene cero seguidores. Otro: @SaraEli496187747; se unió en julio de 2020, sigue a 4 y tiene cero seguidores y, finalmente, @fernando01397859; se unió en julio 2020, sigue a uno y nadie lo sigue.

De la explicación que me proporcionan los especialistas a quienes acudí y que prefieren ser fuentes anónimas, porque finalmente son propietarios de empresas operadoras de este tipo de trabajos; me dicen que en esos ejercicios los personajes medidos y que resultaron ganadores, pudieron haber invertido entre 8 mil y 12 mil pesos en la compra de votos (sin contar los probables honorarios de sus equipos). Es en sí, dinero desperdiciado porque tampoco los resultados les representan una hoja de análisis para toma de decisiones o definición de estrategias.

Si nos fijamos, es fácil determinar la realidad de cualquier medición en redes sociales. Hay cuentas que tienen hasta 7 millones de seguidores, como la de Joaquín López Dóriga en TW. Si él lanza una encuesta y tiene más de 100 mil votos, podemos suponer que estos sean reales, aunque no está exento de las tropelías tecnológicas. Pero, si una cuenta con 5 mil seguidores obtiene en un ejercicio similar 40 mil votos, está perfectamente claro que su trabajo fue invadido.

Resulta interesante cómo los grupos ganadores luego se determinan a “tropicalizar” el triunfo. Es obvio y consecuencia normal; el huevo se tiene que “cacarear” pero, de eso a que sea elemento definitivo para crear una corriente de opinión natural, hay mucha distancia.

Los triunfos se festejan. Pero una encuesta en redes sociales de este tipo, no es un termómetro de popularidad, tampoco es una competencia de ideas, propuestas o de simpatías, es simplemente una manera de gastar dinero; porque se gasta, no se invierte.

De acuerdo al estudio “Medios y Sociedad en el Cono Sur”, realizado por los investigadores de la Universidad “Adolfo Ibáñez” de Santiago y Viña del Mar en Chile, Luis E. Santana y Gonzalo Huerta Cánepa, respectivamente, los bots son la analogía de un robot, pero que funcionan en el espacio digital, en vez del espacio físico.

“Los bots pueden ser legítimos y beneficiosos, como aquellos que cumplen tareas como dar noticias o interpretar datos climatológicos o censales…o maliciosos: aquellos que intentan sesgar o manipular encuestas en línea, distribuir información falsa o desinformación, o que buscan generar tendencias artificiales a través de la promoción automatizada de hashtags, historias o me gusta…”.