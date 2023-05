Cual invitada de honor a la gala de los Óscar, caminaba sobre alfombra roja imaginaria. Con su erguida postura y paso cadencioso, se aproximaba a la puerta de entrada, a pesar del bastón. Vestido largo y cabellera al tono, que ostentaba propia, aunque no lo era. Lo más impactante: Su sonrisa, la sonrisa de Lolita.

Los creyentes sabemos que la sonrisa de Dios es un símbolo de su favor, de su bendición. Si sabes, porque sabes que cuentas con el favor de Dios, serás el hombre o la mujer más afortunada de la tierra. No necesitarás más nada: “Muchos dicen: «¿Quién nos mostrará tiempos mejores?». Haz que tu rostro nos sonría, oh SEÑOR”. (Salmos 4:6)

¿Puede una persona con un pronóstico médico nada alentador contar con el favor de Dios? Ahí es donde el misterio emerge y nos ubica en el marco de Su soberanía. La alegría que brinda este mundo no puede sacar una sonrisa como esa. No una que muestra los dientes de ortodoncia, sino una que te invita a ver el alma. Que no puede, por más que quiera, disimular el gozo inefable de haber encontrado al Salvador, de tener la esperanza de que pase lo que pase aquí, seguirá la fiesta allá.

Pero hay algo más todavía. Una cosa es contar con la sonrisa de Dios y otra es “ser” la sonrisa de Dios para los que te rodean. Esa es una paradoja más incómoda aún: ¿Por qué una sonrisa en ese formato? No tengo respuestas pero tengo experiencias: pregúntele a las decenas de hermanas de la congregación que sirviéndole fueron ellas bendecidas. A las tantas enfermeras que curándola fueron ellas sanadas. Y a algunos pastores que intentamos consolarla para ser nosotros consolados.

¿Quieres una sonrisa como la de Lolita?: “Que el SEÑOR te bendiga y te proteja. Que el SEÑOR sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el SEÑOR te muestre su favor y te dé su paz”.

(Números 6:23-26)





