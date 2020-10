La tardía reacción de la capital

Luego de la decisión tomada por la autoridad sanitaria de Durango, la cual analiza la posibilidad de regresar al Semáforo Rojo, la actuación de los Gobierno Municipales viene a ser parte toral en el cumplimiento de las normas sanitarias.

Mientras vemos que en Durango capital aún no se llevan a cabo fuertemente las revisiones y que el ambiente está sumamente relajado aún cuando ya se anunciaron las acciones que no se permitirán hacer, en Gómez Palacio se vive un entorno totalmente diferente.

El pasado viernes por la noche, direcciones municipales llevaron a cabo revisiones a establecimientos que, según las normas sanitarias en el estado, no deberían permanecer abiertos.

Estos operativos fueron realizados mediante la coordinación entre las direcciones municipales donde participan Protección Civil, Seguridad Pública, Salud Pública, entre otras dependencias relacionadas a la inspección de posibles casos Covid-19.

También, desde este viernes, el Ayuntamiento de Gómez Palacio lleva a cabo sanitización en los hospitales, así como llamados para que la ciudadanía haga caso de cumplir con las disposiciones.

Incluso, tan sólo este viernes por la noche ya hubo tres establecimientos que fueron multados porque no estaban cumpliendo con las medidas, específicamente estamos hablando de negocios que vendían bebidas alcohólicas fuera del horario permitido.

También se realizaron revisiones a personas que no portaban el cubrebocas tanto quienes caminaban por las calles, así como quienes iban conduciendo un vehículo.

Comento esto, estimado lector, porque si comparamos las acciones que Gómez Palacio realiza para hacerle frente al Covid-19, nos daremos cuenta que en Durango capital estamos reaccionando muy tarde.

Siendo la capital de la entidad, este primer viernes no se observó absolutamente nada de acciones como las que se hicieron en Gómez Palacio. De hecho, estimado lector, si usted salió con su vehículo anoche y este sábado por la mañana se pudo haber percatado que hay mucha movilidad.

El tráfico vehicular no ha parado, pareciera que en la capital estamos de fiesta, la autoridad sigue responsabilizando al ciudadano, formando bloques mediáticos para hacernos creer que la culpa la tiene la gente, cuando ni siquiera hay un filtro sanitario, cuando no hay multas a quienes no porten cubrebocas, pues si bien es cierto hubo un anuncio al respecto, la verdad es que no se ha aplicado nada de eso.

Durango capital sigue siendo el Municipio donde más casos positivos y muertes por Covid-19 hay en la entidad, pero es el Municipio que más lento reacciona y el Municipio donde más movilidad hay tanto de gente a pie como en vehículo.

Mientras sigamos echándole cómodamente la culpa a la gente pero no pongamos orden los casos Covid-19, se dispararán como así ha venido ocurriendo.

Es muy llamativo el manejo informativo, incluso, de uno y otro municipio. Mientras en las redes sociales del Gobierno de Gómez Palacio la nota principal son los operativos de revisión Covid-19, en Durango capital es la instalación de luminarias. Así está el tamaño del contraste.

Volver a culpar cómodamente a la gente so pretexto del incremento de casos Covid-19 ya no es redituable mediática ni políticamente, se requiere trabajar, actuar, poner en práctica lo anunciado y ahí es mucha responsabilidad de un Gobierno Municipal.

El Ayuntamiento que está cerca de la gente será bien gratificado por sus resultados, mientras que el que descuida todos sus aspectos, será puntualmente señalado.

La gente ya no es tonta como para volver a recibir la culpa, como para darse cuenta que la autoridad está reservándose las revisiones estrictas, como debe ser, con miedo a perder su popularidad político electoral en aras de las elecciones del 2021.

Mientras más se privilegie la vanidad política, el interés personal y las ansias electorales, ningún gobierno dará resultados palpables a la ciudadanía, la cual, en las urnas podrá cobrar estos descuidos ante los alarmantes números de contagios y fallecimientos por Covid-19.