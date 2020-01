La transición democrática en México: del 68 a la 4T, vista en primera persona: Parar a AMLO a como dé lugar

Con un abrazo solidario para mi buen amigo el Lic. Mario Vela Salas

Hasta finales de marzo del 2006, cuando aún faltaban 90 días para que se celebraran las elecciones, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que encabezaba la Coalición Por el Bien de Todos, integrada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, seguía siendo el candidato inalcanzable y políticamente mejor posesionado en todos los ámbitos del proceso. Así, era: el que aparecía como el puntero en la inmensa mayoría de las encuestas; el de mayor contacto directo con el pueblo; el que siempre llenaba auditorios, plazas y explanadas; el que ganaba en todos los sondeos radiofónicos, telefónicos y simulacros de votación que se realizaban en escuelas de nivel medio y superior públicas y aún privadas del país, etcétera.

Muy por el contrario, las campañas electorales de sus dos principales adversarios del PAN y el PRI, priorizaban más el aspecto mediático que la relación directa con la gente; la mayoría de sus actos se celebraban en espacios cerrados, con gente llevada en camiones a cambio de algún tipo de pago en dinero, baratija o promesa. Por eso, muchos de sus actos programados tuvieron que ser suspendidos por la poca asistencia de la gente.

Pero no obstante este panorama, ya desde finales de enero del 2006, tanto el periódico Reforma de tendencia conservadora, como la empresa encuestadora GEA-ISA, muy cercana al PAN, cada uno por su lado, por primera vez hablaron de un supuesto empate técnico entre Felipe Calderón y AMLO. Aunque en ese momento ambas encuestadoras no tuvieron ningún consenso entre las demás dedicadas la misma actividad, las que por su parte seguían ubicando a AMLO con 8 a 10 puntos por arriba del panista y de 10 a 17 puntos del priista.

Sin embargo, dos meses después, el 21 de marzo, de nueva cuenta, GEA-ISA volvió a manejar la cuestión del empate técnico. Pero ahora, por arte de magia y de un mes a otro, esta empresa bajaba a AMLO de 42 a 36 puntos, al tiempo que subía a Felipe Calderón de 34 a 36 puntos. Pocos días después, tanto ARCOP, empresa encuestadora que trabajaba para el PAN, como otra vez el periódico Reforma, también ubicaron a Felipe Calderón como el candidato puntero.

Será a partir de este momento que coincidió con el hecho de que AMLO se negó a participar en el primero de los dos debates televisivos celebrados durante ese proceso, cuando las fuerzas adversas a él iniciaron una intensa campaña mediática que luego fue secundada por otras encuestadoras y sobre todo diversos comentaristas de todos los medios, que tuvo como fin posesionar a como diese lugar al candidato de la derecha, presentándolo en significativo ascenso, mientras que a AMLO ya políticamente estancado o en progresivo descenso. El hecho de que Felipe Calderón ya siendo Presidente de la República haya designado a Jesús Reyes Heroles quien era presidente de GEA-ISA y a Guillermo Valdés Castellano socio de la misma, como directores de Pemex y del CISEN, respectivamente, parece confirmar nuestra hipótesis. Seis años después, en el 2012, GEA-ISA volvió a jugar el mismo papel del 2006, pero ahora publicando supuestas encuestas por cierto muy adulteradas, levantadas diariamente, aunque en esta ocasión en favor del PRI cuando el candidato era nada menos que Enrique Peña Nieto.

Durante el 2006, además del activismo político de Vicente Fox al que ya nos referimos en la entrega anterior y de estas casas encuestadoras, hubieron otras organizaciones que también jugaron un importante papel en la que sin duda alguna fue una verdadera guerra sucia encaminada a imponer al candidato de la derecha. Uno más de estos casos fue la célebre acción de carácter fascista, protagonizada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que tuvo como objetivos básicos: impugnar abiertamente a AMLO e imponer a su candidato Felipe Calderón.

Así y pese al impedimento legal establecido en la legislación electoral que le prohíbe a los grupos empresariales participar en procesos electorales, durante los meses de mayo y junio del 2006, este agrupamiento llevó a cabo una intensa y agresiva campaña a través de la difusión de cientos de spots en radio y televisión, con el claro fin de disuadir e infundir miedo entre la población, para que el día de las elecciones no se votara por AMLO, quien según ellos era “un peligro para México”, frase creada por Antonio José Solá Reche, un publicista español especialista en asuntos electorales, quien fue contratado especialmente para asesorar la campaña presidencial de Felipe Calderón.

Además de la campaña mediática del CCE, Felipe Calderón y Roberto Madrazo, cada uno por su lado, también manejaron reiteradamente la misma frase. Pero aunque la Coalición Por el Bien de Todos llevó a cabo reiteradas denuncias de la violación de la ley, ni el IFE, ni el TEPJF, ni la FEPADE quisieron hacer nada para detener esta vergonzante guerra sucia.

Una acción más que se sumó a la intensa guerra sucia en contra de AMLO fue la desarrollada por la llamada “otra campaña” que a nombre del EZLN protagonizó el señor Rafal Sebastián Guillen, entonces mejor conocido como el Sub Comandante (o comediante) Marcos o el Delegado Zero, quien sin quitarse la capucha y a bordo de una motocicleta, se dedicó a recorrer varios estados del país para llamar a sus simpatizantes que en ese momento aún era un número muy considerable, a no votar y mucho menos por AMLO, porque “sería el espejo” o, mejor dicho, “el continuador de Carlos Salinas de Gortari” y “nos va a partir la madre a todos”. Al respecto de esta demencial afirmación de este sospechoso sujeto enmascarado, el doctor Octavio Rodríguez Araujo, profesor emérito de la UNAM, se pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre el “AMLO (que) es un peligro para México” y el que “nos va a partir la madre a todos”?, obviamente que ninguna, se responde el maestro, puesto que Marcos y las fuerzas de la ultraderecha, consciente o ¿inconscientemente? se encontraban sintonizados en el mismo canal. En política no hay casualidades, sino causalidades y esta fue una de ellas.

En efecto, en un momento en el que, según algunas encuestadoras, ya existía un empate técnico entre el candidato de la izquierda y el de la ultraderecha, el llamado del enmascarado a la gente en la que influía para que no votara, fue un evidente y abierto apoyo a Calderón, quien seguramente se lo ha de haber agradecido toda la vida. Un papel relativamente similar es el que este sospecho personaje cada vez más desprestigiado, juega actualmente al oponerse a la construcción del Tren Maya.

Finalmente, con un clima muy enrarecido y polarizado por todos los hechos ocurridos a lo largo de los cinco meses que duró la campaña, finalmente el domingo 2 de julio se llevaron a cabo las votaciones. Pero aunque el Consejo General del IFE se había comprometido que a las 11 de la noche de ese mismo día se darían a conocer los resultados del conteo rápido, con base en la muestra de 7,636 de las 130 mil 407 casillas que ese día se instalaron en todo el país, dicho compromiso no se cumplió. Tampoco se permitió que en los medios electrónicos se dieran a conocer las encuestas de salida como comúnmente se hace, muchas de las cuales ubicaban a AMLO como el vencedor de la contienda. Al respecto, el doctor Octavio Rodríguez Araujo se vuelve a preguntar: “Si en México se callaron en los medios electrónicos las encuestas de salida y el conteo rápido ¿fue porque el cálculo era que ganara el candidato panista, y las encuestas y el conteo rápido indicaban otra cosa?”

No fue sino hasta el miércoles 6 de julio, una vez terminado el cómputo en los 300 distritos electorales, cuando Juan Carlos Ugalde -Presidente del IFE gracias a Carlos Salinas y Elba Esther Gordillo- indebidamente declaró, puesto que no era su atribución, que el candidato ganador era Felipe Calderón. Asimismo, semanas después, el TEPJF ratificó la determinación y dio a conocer los resultados definitivos en los que Felipe Calderón registró 14’916,927 votos (35.89%); AMLO 14’683,096 (35.33%); Roberto Madrazo 9’237,000 (22.23%); Patricia Mercado 1’124,280 (2.71%); Roberto Campa 397,550 (0.96%); Candidatos no registrados 298,204 (0.72%) y Nulos 900,373 (2.17%).

Si hacemos un análisis comparativo entre los resultados oficiales obtenidos por AMLO y los de Felipe Calderón encontramos que la diferencia fue de apenas 233 mil 831 votos que representan un porcentaje del 0.56%. Mientras que Roberto Madrazo quedó 13 puntos abajo de ambos candidatos. Hasta antes del 2018 esta fue la votación más baja del otrora invencible y poderoso partido de Estado.

Pero más allá de la legitimidad o no de estos resultados, lo cierto es que la elección del 2006 nos dejó una clara fotografía de las utopías y paradigmas de la población de las 32 entidades federativas del país, las que finalmente quedaron resumidas en dos Méxicos: el del Norte que con excepción de Baja California Sur, Nayarit y Zacatecas, optó por el conservadurismo y le dio el voto al PAN y el del Centro y Sur, que con excepción de Puebla y Yucatán, se inclinó por el cambio y fue a las urnas para sufragar por AMLO. Mientras que Roberto Madrazo, no ganó absolutamente ninguno de los estados, pese a que para entonces, este partido, aún gobernaba 17 de ellos, 9 el PAN y 6 el PRD. Así de polarizado dejó el PRIAN en el 2006 a este México nuestro.

*Profesor e investigador de carrera en la UNAM. Email: elpozoleunam@hotmail.com

(Parte 35 de 40)