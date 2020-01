La UJED en crisis, o quien mece la cuna del rector

Después de un fin de año desastroso, como jamás se había vivido en la Universidad Juárez del Estado de Durango, pues a pesar de que en otros años habían existido dificultades para pagar el aguinaldo a los trabajadores, este año hubo dificultades incluso para pagar la nómina normal de cada quincena, teniendo a la fecha todavía pendientes de pago con maestros y trabajadores en distintas unidades académicas e institutos, quienes están bastante indignados por cierto.

Como si esto no hubiera sido suficiente, un día antes de iniciar el periodo vacacional, el pasado 18 de diciembre, antes de las tres de la tarde, se supo que, tanto a Jesús Soto Rivera como a Natanael Delgado, sin mediar explicación ni documento oficial alguno, se les informó que, “por indicaciones del C. rector”, tendrían que dejar sus cargos como subsecretario general administrativo y director de Desarrollo y Gestión de Recursos Humanos, respectivamente, y se les conminó a abandonar el edificio central a reserva de que de no querer hacerlo se actuaría de otra forma.

A la luz de los hechos y dada la forma poco institucional y legal, más bien con tintes porriles, en que estos funcionarios fueron destituidos de sus cargos, se pudiera pensar que se hizo como una medida desesperada de culpar a alguien, o tal vez de mostrarlos como “chivos expiatorios” del caos que impera en la gestión del actual rector, quien también se sabe no les ha dado la cara a los afectados, a fin de explicarles personalmente cuáles fueron los motivos de su destitución, lo cual es sumamente grave pues da cuenta de la incapacidad del funcionario para asumir su responsabilidad moral y normativa como máxima autoridad de la Universidad, delegando en otros las tareas que normativamente le corresponden.

Además de lo anterior, unos días después de concluido el periodo vacacional de fin de año, los primeros días de enero, el rector dio posesión a nuevos funcionarios en sustitución de los anteriores, sin que a la fecha se haya citado a los afectados para darles a conocer su situación, ya que legalmente no han sido destituidos y podrían seguir ocupando sus puestos.

Al margen queda, en caso del cambio de funcionarios en cualquier institución pública, conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, el proceso de entrega-recepción del estado que guardan las oficinas en cuestión.

Extraoficialmente se supo que, a través de sus funcionarios, el rector trasladó el caso a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado para que en esa instancia se diriman los asuntos legales del despido injustificado de los citados funcionarios, lo que de nueva cuenta da muestra de su incapacidad para enfrentar sus responsabilidades y en el marco de la autonomía de la propia Universidad resolver internamente casos como este.

En este contexto, se advierte que la jugada más que administrativa fue política y que el Rector está actuando por consejo o recomendación de interpósitas personas o grupos interesados en que los funcionarios en comento quedaran mal ante la comunidad universitaria, haciendo parecer que no cumplieron con sus funciones o tareas y que, por tanto, había que sustituirlos porque se había perdido la confianza en ellos.

Esta jugada es sin duda bastante sospechosa, ya que los funcionarios destituidos si en algo se distinguieron en su trabajo en la Universidad, fue en atender a la comunidad universitaria, sin distingo de grupos o afiliaciones, dando respuestas inmediatas, a trabajadores y directivos de todas las unidades académicas e institutos, en el ámbito de su competencia y con la anuencia y conocimiento del propio rector.

Pareciera pues que, más que incompetencia, fueron recelos o envidias de personas cercanas al rector, quienes le metieron la idea de que debía impedir el brillo, aceptación o posicionamiento que dichos funcionarios (desde su punto de vista) estaban adquiriendo, pues ya era mayor su protagonismo que el del propio rector al interior de la Universidad.

Derivado de los hechos, queda en el aire el incumplimiento de la palabra empeñada por el rector, en lo que respecta a los acuerdos de la alianza electoral por la UJED, que le garantizó el triunfo, llevándolo a la Rectoría para el periodo 2018-2024, pues sin el aporte del grupo “La UJED merece más”, encabezado por Jesús Soto Rivera eso no hubiera sido posible y tal vez el rector sería otra persona y otro derrotero habría seguido la Universidad hasta hoy día, pero eso es historia.

Lo que hoy día se avizora para la Universidad es una crisis institucional y una fractura interna, pues al romper con el grupo que representa todavía el doctor Soto, que electoralmente le dio más del 50 por ciento de los votos con los que ganó el actual rector, sumados a todos los integrantes del sindicato de personal académico, con el cual hay plena coincidencia y afinidad, la administración de la UJED tendrá serios problemas para conciliar intereses, lo cual seguramente se verá reflejado en la inminente revisión contractual en el próximo mes de febrero.

Sin el ánimo de parecer ave de mal agüero, si el rector no cambia su actuación y si se sigue dejando influenciar por personas que a todas luces le están mal aconsejando, confrontándolo no sólo con el sindicato mayoritario y propietario de las relaciones laborales, sino con otras personas o grupos, la Universidad puede agudizar su crisis y si no hay acuerdo en las negociaciones contractuales, podría llegarse a una situación de huelga, lo cual por supuesto es lo menos deseable.

Como un tema diferente, que seguro le abonará a la crisis financiera de la Universidad, está el caso de las cuotas escolares, dada la declaración del propio rector de hace unos meses, en cuanto al no cobro de las mismas a partir de 2020. En este sentido, seguramente la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUD) alzará la voz para que la exención de cuotas se haga efectiva, en función de la declaración de gratuidad de la educación superior en el Artículo Tercero Constitucional.

A la luz de la opinión pública y vista desde afuera, la Universidad está en una situación bastante vulnerable, pues no sólo es la situación económica, también están los niveles e índices académicos y de investigación que a pesar de la publicidad están cayendo, conforme se muestra en los indicadores nacionales. Así pues, esperemos que las cosas no pasen a mayores, pero hay que estar alertas para consignar oportunamente lo que ocurra.