La UJED y el ISR

El Código Fiscal de la Federación establece: Las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes. Así mismo, señala que quienes perciban un salario y honorarios, especifica que las personas morales pagan el 30% del ingreso y el de las personas físicas puede variar del 1.92% al 35%.

Los patrones retienen dicho impuesto y en su momento lo trasladan a la Secretaría de Hacienda. Esto es grosso modo y para mayor conocimiento se lo dejamos a los especialistas en temas fiscales. Comentamos este tema porque fue uno de los argumentos para la toma del edificio central de la UJED, y por supuesto cualquier problema es un buen pretexto para tomar la rectoría. La UJED, por mucho no es un estado dentro de otro estado, y no se debe confundir la autonomía como si fuera independiente.

Todo lo que sucede en nuestra máxima casa de estudios tiene que ver con la sociedad duranguense, porque no se debe pasar por alto que con nuestros impuestos se paga la educación pública de este país y la UJED no es la excepción. El impuesto del ISR, desde hace varios años se ha convertido en un problema estructural en nuestra universidad, que se ha traducido en un déficit anual de 80 millones de pesos.

En la actualidad, dicho déficit podría alcanzar los mil millones de pesos. Erróneamente, se ha dicho en algunos medios que la UJED pague el ISR de los trabajadores, éstos, como resultado de una conquista sindical y plasmada en un contrato colectivo de trabajo, lo cual es absolutamente falso.

Lo que se sabe es que esto fue un acuerdo verbal desde los tiempos de Rubén Calderón cuando era rector. Si así fue, no tiene ningún fundamento legal, pero se ha utilizado políticamente hasta la fecha. En aquel momento, se pidió apoyo por el sindicato, por considerar que percibían bajos salarios, pero hoy eso ya no se justifica. En primer lugar, independientemente de todo, el pago del ISR no es asunto ni facultad del rector. Todo este tema es de carácter fiscal y federal.

Otra cosa: Al interior de la UJED se percibe que por la entrega de la rectoría se llegó al acuerdo de que sólo los altos funcionarios y empleados de confianza tendrán que pagar el ISR, no así los sindicatos, incluyendo docentes administrativos y jubilados. Hasta donde sabemos, en este país no existen leyes privativas, es decir, es para todos y sin distingos. El asunto del ISR no termina con la entrega de la rectoría. Como dice el clásico: Esto apenas comienza.

Los sindicatos, que no son palomitas blancas, también tienen cola que les pisen. Si están pidiendo una auditoría externa a la UJED, lo cual nos parece correcto, no deben olvidar que de acuerdo a la nueva Ley Federal del Trabajo, a los sindicatos también se les puede auditar. La razón: si la UJED maneja recursos públicos, los tres sindicatos de nuestra máxima casa de estudios, lo mismo. Se acabaron los tiempos de Elba Esther Gordillo.

Los tres sindicatos de la UJED saben muy bien cómo se maneja en lo oscurito lo que realmente pasa en esa universidad. Desde Jorge Herrera Caldera se le adeuda a la UJED más de 400 millones de pesos de nuestros impuestos. Como resultado de la marcha que hicieron hace unos días, les prometieron abonar 100 millones de pesos. Por cierto, no los recibió el gobernador y lo hizo el secretario general de Gobierno. ¿De veras los tres sindicatos quieren mucho a la UJED? Entonces que comiencen por pagar el ISR que por ley les corresponde, y que no paguemos nosotros por ellos. O qué ¿hay universitarios de primera y universitarios de segunda?