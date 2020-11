Este domingo falleció el doctor Oscar Chávez, líder del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud. Este 21 de octubre anunció en sus redes sociales que había dado positivo a Covid-19. Descanse en paz.

En sus mensajes de redes sociales, el doctor Chávez mencionaba que buscaría mejorar las condiciones en las que hoy laboran los trabajadores del sector salud. Lamentablemente ya no fue posible.

Hay mucho temor en el sector médico de Durango algunos de ellos piden permisos o incapacidades para no exponerse.

Con quienes ha platicado un servidor comentan que no se arriesgarán ante una enfermedad que no estaban preparados, además que no ven condiciones laborales justas como para ponerse enfrente de esta trinchera.

Hace cuatro meses el Gobierno Municipal de Durango llevó a cabo una campaña de reclutamiento de médicos y enfermeras. En propias palabras del director de Salud Municipal, César Oswaldo Cardosa, a varios no les interesó debido a las pobres condiciones laborales que se ofrecían.

El personal médico local está siendo menospreciado. No se puede explicar que en 5 días ya hayan fallecido 5 doctores muy reconocidos. Oscar Chávez, Líder del Sindicato de Trabajadores de Salud, el doctor Miguel Aragón, Coordinador de Medicina en tu Casa, el doctor Manuel Ramírez, el doctor Díaz Herrera, del Centro de Salud 2, el doctor Villa del Hospital de Santa María del Oro y así como otros médicos de Gómez Palacio.

Han sido varios los caídos y la verdadera crisis del Covid-19 apenas comienza en México, pues nos adentramos a la temporada de frío en donde ya está la gripa estacional, la influenza H1N1 de la cual aún no hay vacunas, así como el dengue muy casual en El Mezquital y, por cierto, en ese mismo municipio se encontró un caso de lepra.

El otro dato alertador es que Durango ya no baja de 200 sus contagios diarios y este fin de semana se rompió récord de fallecimientos.

La capital de Durango sigue siendo la más peligrosa. Simplemente los contagios casi llegan a los 200 diarios mientras en otros municipios grandes como Gómez Palacio ni siquiera alcanzan los 100.

Por un lado vemos a la ciudadanía irresponsable que trasladó las fiestas de los antros a sus casas. Tan sólo el fin de semana pasado de recibieron 600 llamadas para reportar fiestas particulares, por lo cual la Policía Municipal no se dio abasto.

Pero por otro lado vemos una autoridad local que le tiembla la mano aplicar sanciones más contundentes, llamados más estrictos o campañas de conciencia más efectivos.

Hasta el momento no ha habido exhortos a la ciudadanía a que no ande en la calle si no tiene justificación, llamados para que porte un cubrebocas, los centros comerciales siguen con gente, los centros bancarios conglomeran gente a sus afueras, los antros y cantinas volvieron a abrir este fin de semana cuando el acuerdo del Gobierno del Estado había sido cerrar estos lugares. Es fácil, sólo argumentan que son giro de restaurant y listo, pueden abrir.

Volviendo al tema del personal médico, en Durango hay personal que aún no tiene base, que trabaja por contrato y eso no les garantiza la seguridad ni para ellos, ni para sus familias, ni para los pacientes.

Hay casos de trabajadores que tienen hasta ocho años sin concretar una basificación que se les había prometido y nada. Por el contrario, se abren convocatorias para ingresar médicos a las filas de esta batalla sin embargo, debido a las pocas oportunidades laborales muchos deciden no entrarle.

Ya son varios los médicos fallecidos por luchar en esta guerra contra este enemigo microscópico, y son bastantes las voces del sector salud que entre bambalinas nos comentan que no les conviene enfrentar al Covid-19 y prefieren sacar su incapacidad o permiso. Por ello, este domingo el Gobierno del Estado emitió, con el carácter de “urgente” una convocatoria para reclutar más personal.

La verdadera crisis del Covid-19 apenas comienza y en Durango nos encontramos con los centros hospitalarios saturados en la capital, señalados por diarios nacionales como El Economista que ubicaron al Estado como una de las entidades con saturación de hospitales.

La verdadera crisis del Covid-19 apenas comienza porque aún falta pasar la temporada invernal, en medio de la incertidumbre por la inexistencia de vacunas y por la amenaza de traernos las más baratas del mercado, como las chinas.

La verdadera crisis del Covid-19 apenas comienza, entre una confrontación que mantienen gobernadores de la Alianza Federalista y el presidente Andrés Manuel López Obrador para mayores recursos en rubros como la salud y la enemistad ya declarada entre Durango y la Federación.

No nos queda mas que cuidarnos, cumplir con las medidas respectivas tan importantes pero tan simples como portar el cubrebocas, lavarse las manos, procurar el gel antibacterial así como evitar las reuniones mayores a diez personas ya que de ésta no habrá ninguna autoridad que nos ayude, que nos exhorte, que nos salve.

Estamos solos, estimado lector, no hay nada seguro hasta ahorita, nada. Disculpe por ser tan directo en esto, pero esto se trata simplemente de cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos, porque no hay gobierno que nos venga a proteger, que nos venga a salvar.

Los políticos andan enemistados, peleando unos a otros, confrontando y dividiendo al país, informando mentiras de situación críticas como esta enfermedad y otros argumentando que no hay recurso cuando lo guardan para las próximas elecciones.

Cuidémonos. Esa es la única opción.