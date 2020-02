La violencia puede ser el inicio de la extinción como especie

Actualmente no son pocas las voces de especialistas que opinan que el homo sapiens, como otras especies, se encuentra en el paradigma de la extinción. Y no por no tener capacidades biológicas que le permitan sobreponerse a los dilemas que la naturaleza le presenta, sino por su deshumano e irracional violencia contra sus congéneres.

Ante los múltiples casos en diferentes estados del país, en los cuales nuestras niñas y niños son abusados física, emocional, sexual y algunos de ellos hasta asesinados, es urgente emprender acciones en la familia, escuela, instituciones y el Estado, de forma conjunta y no quedarnos sólo en la indignación pasajera, que en varios sentidos es resultado del morbo mediático.

Si bien el caso más emblemático y atroz que hemos vivido en los últimos días es el de la pequeña Fátima -mutilada y violada- a sus siete años, hay decenas más que también requieren justicia y sobre todo que se instalen medidas preventivas para evitar la violencia. No podemos dejar de citar casos como el del menor que disparó en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, en contra de una maestra y dos de sus compañeros.

Por lo antes mencionado más otros hechos, el pasado 19 de febrero coordiné junto con las senadoras Eva Galaz Caletti y Guadalupe Covarrubias Cervantes un foro para que especialistas mostraran desde su punto de vista, el camino que nos permita incidir y tomar acciones preventivas y otras que disminuyan la violencia hacia nuestra niñez.

Expertos en diferentes aéreas que participaron en el foro ¿Sabemos cómo heredarle a nuestra niñez una nación sin violencia? coincidieron en que el programa Mochila Segura no es una alternativa para incidir en la disminución de la violencia en las escuelas. En sus intervenciones Nashieli Ramírez Hernández, Vida Yovanovich y Lidia Dueñaz Orozco, coincidieron en que el supervisar con policías o con perros las mochilas, no se contribuye a mejores entornos y sí se violentan sus derechos humanos.

Dueñaz Orozco incluso citó como ejemplos a Cuba y Finlandia, en los cuales se aplican otro tipo de políticas públicas. Mientras que como representante de nuestro Durango acudió la directora del Instituto de Salud Mental, Soledad Ruiz Canaán, quien dijo que de los 38.9 millones de niñas, niños y adolescentes del país, un 63% ha sufrido algún tipo de violencia en su vida.

La especialista propuso un programa con acciones puntuales para el cual se requiere de un enfoque multidisciplinario, en lo que coincidieron médicos, paidosiquiatras, abogados, activistas sociales y pedagogos que fueron ponentes, preponderando en todo momento el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Este foro fue el primer paso para continuar con una ruta crítica que permita no sólo revisar la legislación, sino también conocer a detalle qué medidas realizarán tanto el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), como aquellas que determinen los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia y las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia.

Heredarle a nuestra niñez un país sin violencia no es asunto de una sola idea, sino la sinergia entre todos los sectores sociales; para ello ya iniciamos la ruta. Tenemos el poder para evitar la extinción de nuestra especie, se puede y se debe mejorar la vida de los seres humanos. Mitiguemos sus tendencias negativas y potencialicemos las positivas.