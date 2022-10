Lamentable decisión

Citaremos la matanza del 2 de octubre de 1968, llamada “Matanza de Tlatelolco” en donde, la intervención de los militares en acribillar a más de 300 estudiantes fue algo esencial.

La Matanza del Jueves de Corpus Cristi, o “el Halconazo”, del 10 de junio de 1971, cuando una manifestación de estudiantes, fueron reprimidos violentamente por un grupo paramilitar denominado los Halcones, donde fueron asesinados más de 225 jóvenes estudiantes.

El 28 de junio de 1995, donde 17 campesinos, miembros de una recién formada organización, que se dirigían a Coyuca de Benítez para solicitar el cumplimiento de las promesas hechas a los cultivadores de café, quienes después de ser vejados, golpeados, terminaron siendo asesinados, por las llamadas autoridades del lugar.

El 22 de diciembre de 1997, en la localidad de Acteal, Chenalhó, de la región de Los Altos, en Chiapas, en donde mandos del ejército masacraron a un grupo de indígenas tzotziles, de la organización “Las Abejas” quienes se encontraban orando en interior de una pequeña iglesia protestante de la localidad.

El 30 de junio de 2014, en el municipio de San Pedro Limón, del municipio de Tlatlaya, en donde fueron asesinados 22 personas a manos de los militares del Batallón 102 de Infantería, quienes actuando con la altanería, agresividad, saña y venganza de la vida que los caracteriza, inventando circunstancias procedieron a su matanza, quienes además violaron a varias de las mujeres, quienes fueron las valientes denunciantes de los hechos.

En los días 26 y 27 de septiembre de 2014, se llevó a cabo la desaparición forzada de 43, estudiantes de la normal rural en Ayotzinapa, mismos que, al parecer fueron privados de la vida y que, de conformidad con la nueva investigación llevada a cabo por el actual gobierno, en donde Alejandro Encinas anunció que existía responsabilidad de bastantes militares a quienes se les gira orden de aprehensión y, en donde interviene el secretario de la Sedena, para decirle al presidente que con el Ejército no se metan, con el resultado de la renuncia del fiscal especial creado para saber la verdad sobre este caso.

En el año pasado, ante la CNDH, que trabaja a modo del presidente, se registraron 350 quejas en contra la Guardia Nacional, y 359 en contra de la Sedena, que van desde detención arbitrarias, hasta tortura y desaparición forzada.

Por el jaqueo de Guacamaya, se supo de la nueva aerolínea que se le dará a la Sedena, que no es con dinero de AMLO ni de los elementos del Ejército, sino con nuestros impuestos, para tratar de darle vida a la central de aviones de Felipe Ángeles, que no ha servido de gran cosa. Según Guacamaya, se creará una sociedad mercantil denominada: “Olmeca, Maya, Mexica, S. A. de C. V., quienes se encargarán de la nueva aerolínea, manejar el Aeropuerto Felipe Ángeles, el de Tulum y el Tren Maya.

No obstante, los anuncios de volver al ejército a sus cuarteles, por parte del ahora presidente y todos sus fieles fanáticos, ahora los han convertido en constructores, administradores e indispensables.

En mayo del presente año, se anunció que la Sedena y la Secretaría de Marina, coordinarán 50 aduanas existentes en el país, de conformidad a un decreto por el cual se modifica el reglamento interno de la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México.

Llenan de facultades a las fuerzas armadas, quienes en videos verídicos los vemos ultrajados, avergonzados y burlados por el crimen organizado, pero luego ellos se desquitan con la ciudadanía, quienes; y ante la ineptitud del gobierno federal para acabar con la violencia en el país, ahora les piden cuidar la paz social, algo que desconocen, que no entienden y que no lo lograrán. Es lamentable la incapacidad mental de nuestras autoridades, no me extraña de los morenistas, pero sí la tiranía de los legisladores que se asustan y se dejan extorsionar.