Las audiencias tienen derechos

Las audiencias de radio y televisión en México aún no cuentan con derechos claros y precisos, muestra de ello es que el padrón establecido en la reforma de 2014, en el cual se incluyen los códigos de ética y los defensores de audiencias, no es una realidad para todos los concesionarios del espectro radio eléctrico.

Además, no todos los concesionarios disponen de un mínimo y necesario código de ética para regular su actividad.

Por lo anterior y sobre todo porque las audiencias en México necesitan mayores herramientas para tener uso de sus derechos y no ser tratados frecuente y exclusivamente como consumidores de bienes, he presentado una iniciativa en el Senado a fin de lograr que los medios de comunicación, que aún no tienen los mecanismos para el ejercicio de estos derechos, se vean obligados a contar con los mismos.

Países como Inglaterra y Dinamarca, por citar algunos, cuentan con medios públicos fuertes que elaboran contenidos de calidad. En nuestro país hay una gran brecha entre los concesionarios comerciales y los concesionarios de carácter público, como las instituciones educativas o las radios comunitarias.

Además, las televisoras comerciales incluyen infomerciales dentro de sus espacios de contenido, lo cual implica evadir una carga de impuestos, porque se trata de venta de productos disfrazados de información. También los medios de comunicación que tienen concesiones de radio y televisión deben advertir a sus audiencias sobre cuándo se trata de comentarios editoriales, responsabilidad de quien los emite y cuándo es información.

La amplia incursión del streaming tiene que ver con la falta de opciones que existen entre los concesionarios que no han logrado sumar proyectos innovadores en su programación, así que se requiere hacer cambios para que las audiencias reciban mejores programas, con contenidos de mayor calidad, pero sobre todo que tengan una instancia a la que puedan acudir cuando observen violaciones a los códigos de ética.

Durante décadas, los medios de comunicación han usado y abusado de la concesión que les concede el Estado, usando la señal como simple mercancía y no como un bien social, sin retribuir con contenidos y programas a una comunidad que merece ser tratada con respeto y que confía en lo que los medios le informan. Estoy convencida que los medios, en cualquiera de sus formas, son detonantes del progreso social siempre y cuando estén comprometidos con las necesidades e inquietudes de los ciudadanos.