Las campañas: cuento de nunca acabar

A nuestro país, la clase gobernante no logra sacarnos del tercer mundo, pero eso sí, las políticas y los políticos se la pasan de campaña en campaña todo el tiempo. Pongamos de ejemplo a Durango, el llamado corazón de la patria, Estado también “donde no nos sabemos rajar”. Prácticamente no tenemos un año de descanso los ciudadanos, porque siempre estamos en elecciones. En el ámbito local tenemos para diputadas y diputados al Congreso. Elecciones para presidentes municipales, gobernador del Estado y entre una y otra, media muy poco tiempo, es decir, no hay respiro para los electores.

En este contexto, hay muchas y muchos integrantes de la clase política local, que ni siquiera se despeinan para hacer realidad sus proyectos políticos. Pongamos un ejemplo, la elección de municipio de la capital. Para empezar, mientras no se reforme la ley electoral para elegir regidores de mayoría, en los hechos son los partidos políticos quienes definen la composición del cabildo. Para justificar el reparto del pastel, están las famosas planillas y conforme a los votos obtenidos es como se llega a ser miembro de ese órgano colegiado. Cuando se llega por esa vía sin haber pasado por las urnas ya están pensando en el Congreso y para ello, utilizan ese encargo público.

Con el tiempo, quienes tienen suerte porque los méritos no importan, forman parte de los grupos de interés de sus partidos sin faltar quien los palomea, y por eso llegan a la legislatura en turno. En ese lapso, se convierten en diputadas y diputados de mayoría o por la vía pluri. Desde ese momento, se dedican a hacer campañas, pensando en reelegirse o buscar una diputación federal. Conforme van dando pasos para llegar al poder, se les complica el camino porque entraron, a lo que se conoce como las grandes ligas de la política. Las y los políticos que logran convertirse en diputadas y diputados federales, en cuanto cobran su primera quincena comienzan sus campañas para reelegirse o llegar al senado de la República.

Tenemos muchos ejemplos de lo que estamos comentando, pero solo hablaremos del caso de la panista que está de moda, Gina Campuzano. Quienes han seguido de cerca la carrera de la actual diputada federal, saben que comenzó su carrera como regidora y después como diputada local. Se le reconoce a Gina que ha sabido tejer en lo político, sus amistades y las relaciones públicas.

Todas y todos, Quienes se dedican a la noble profesión de la política por “amor a Durango”, están en su derecho. Pueden hacer campaña todos los días del año para lograr sus propósitos políticos, solo que la sociedad de Durango mira un prietito en el arroz: de su bolsa no sacan un cinco para llegar al poder; todo lo hacen con nuestros impuestos, en los hechos, con recursos públicos. El ejemplo de Gina Campuzano es válido para todas y todos los que aspiran al poder; nadie puede tirar la primera piedra.