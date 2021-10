Las consecuencias del suicidio

Soy argentino, tengo casi 74 años, hace más de 3 años que vivo en Durango, hoy recibí la información que, hasta el pasado lunes, fueron 147 los suicidios en todo el 2021.

Sin lugar a dudas, la base fundamental, está en la falta de información, la mayoría de la gente no tiene conocimiento del proceso posterior al cual se encuentra el homicida, en lugar de tener en cuenta el mandamiento divino que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, se convierte en el dicho popular: éste no quiere a nadie, ni a sí mismo y por eso se suicidó ¿?

Acorde al relato bíblico en Lucas 16.19 al 31, a los pocos minutos de su muerte, llegará al Seno de Abraham del lado del rico y allí estará eternamente, su acción suicida demuestra que no sólo no es cristiano, sino que desconoce el plan de Dios, pero puede pasar algo peor aún, hay suicidas que antes de quitarse la vida propia, fueron homicidas de un tercero, por ejemplo de su esposa, si ella era cristiana la envió al Seno de Abraham, pero en este caso del lado del mendigo, mucho antes del tiempo previsto por Dios, pero estará en el Reino de Dios eternamente, pero puede acontecer que no era creyente y entonces llega al Seno de Abraham del lado del rico y sorpresivamente cuando su esposo se suicida, llegará al mismo lugar y compartirán la eternidad, conociendo que el autor de tan violenta decisión será su propio esposo y de allí no hay ni regreso, ni cambio, lo pueden leer en el texto, la preocupación que tenía el rico y quería que alguien les predique a sus hermanos para que no lleguen a ese lugar y encima le pegaran una paliza.

Considero que llegar a la decisión de suicidarse es un acto de cobardía, producir el hecho es un acto de valentía, o sea que los sentimientos encontrados llevan a la persona a tomar la peor de las soluciones, quizás haya pensado que todos los problemas se terminarían y Dios en su misericordia y su bondad lo estaría esperando con los brazos abiertos para consolarlo, no tienen en cuenta que ¡Dios es justo y su justicia es para siempre¡!

Judas se perdió y no por haber entregado al Señor, sino por haber tomado la decisión de suicidarse, en lugar de ir a la cruz a pedirle perdón al Señor, como lo hizo el reo que lo reconoció como Mesías, estando colgado a su derecha y el Señor le dijo: ¡De cierto te digo, que esta tarde estarás conmigo en el paraíso!

Misionero Cristiano, Evangelista, autor de dos libros que desarrollan el plan de Dios a la luz de las Sagradas Escrituras.

