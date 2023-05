Las corcholatas y el estado de México

Ahora sí, parece que al grupo Atlacomulco del estado de México le llegó su hora: por primera vez, el PRI podría perder su hegemonía de más de 100 años.

Este pronóstico es de acuerdo a las últimas encuestas, donde la candidata de MORENA Delfina Gómez le lleva más de 20 puntos a la del PRI, Alejandra del Moral. Se ve muy difícil que la candidata de MORENA pudiera perder, y no se ve por donde le puedan hacer un fraude. Si como muchos aseguran, que la elección del Estado de México es definitiva para el 2024, entonces que Dios agarre confesada a la oposición.

El verdadero arranque por la carrera presidencial iniciará al cierre de las casillas el 4 de junio. También, se podría decir, que tres corcholatas estarán en la gran final: Marcelo, Claudia y Adán Augusto y como árbitro Andrés Manuel López Obrador. Las encuestas dicen que Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum son los que más probabilidades tienen. En este contexto al secretario de Gobernación Adán Augusto Hernández López, podría ser favorecido si Marcelo y Claudia ponen en riesgo el proyecto de la 4T y si se divide internamente MORENA. De ahí, que sean importantes los acuerdos en Palacio Nacional.

Las encuestadoras harán sondeos de opinión estado por estado, para saber quién es quién. Por ejemplo: si se hiciera una encuesta aquí en Durango, entre Marcelo y Claudia, ganaría Marcelo. Aunque suene a ironía, Durango sigue siendo uno de los estados más conservadores del país y todo lo que huela a izquierda, lo rechaza. Quienes han tenido la oportunidad de platicar en corto, con panistas y priistas de primer nivel en Durango, opinan que el mejor candidato de MORENA sería Marcelo Ebrard. Esto no significa que votarían por él ni mucho menos, pero no dejan de ser interesantes los comentarios de esos partidos al canciller.

Por la oposición, si el PRI fuera derrotado en el Edomex, estaría en la lona. No tienen una candidata o candidato fuerte para enfrentar a la 4T, al menos que sucediera un milagro y en política no existen. La prolongación de Alejandro Moreno Cárdenas para terminar su mandato hasta 2024 al frente del PRI, no es casualidad, resulta más bien, un mensaje al PAN y al PRD: yo seré el candidato de la alianza Va Por México.

Como en política en ocasiones perdiendo se gana, algunas figuras del PAN y del PRI local, saldrían beneficiados con una victoria de MORENA a nivel nacional. Si Durango es el corazón de la patria, también lo es del PRI. En cambio, las y los candidatos a senadores y diputados federales de MORENA, podrían perder aún ganando la presidencia de la República. No puede soñar con otro tsunami. No apuesten todo a AMLO.