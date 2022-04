Las cuentas alegres de “Chucho”

Como alguien dijo: Que no le cuenten, que no le digan. Cuando el llamado Partido de la Revolución Democrática (PRD) vivía sus días de vino y rosas, surgió la corriente de los líderes tribales, conformada por Jesús Ortega y Jesús Zambrano a quienes se les conoció como los “Chuchos”.

Se unieron a ellos, entre otros, Carlos Navarrete, Guadalupe Acosta Naranjo y Miguel Barbosa, hoy gobernador de Puebla. Cuando López Obrador fue candidato a la presidencia de la República por ese partido en 2012, gracias a los resultados el PRD se convirtió en la segunda fuerza política del país y pudieron firmar el famoso y frustrado pacto por México.

Ya sin AMLO, se les vino el mundo encima: De un 36% de votación, hoy cuentan con un 8%, y en muchos estados han perdido su registro, lo que los ha convertido en un partido testimonial pero oportunista. Son “chuchos” pero no tontos. Pronto se dieron cuenta que solos no llegarían a ninguna parte.

Por ejemplo, aquí en Durango, en 2016 fueron en alianza con el PAN y en honor a la verdad, a partir de esa fecha no les ha ido mal, trabajan con la izquierda, pero cobran con la derecha. Ya en 2018 buscaron hacer una alianza con el PAN para la contienda presidencial con el objetivo de ir en contra de “ya sabes quién”. Así que en eso de las alianzas no son ningunos improvisados, políticamente son el partido más caro de México.

“Chucho” Zambrano da la impresión de que se siente el “Quijote de la izquierda”. Cuando viene a Durango, le encanta hacer una gira en varios medios de comunicación, siempre optimista y hasta podría desplazar al ingeniero Florencio Rodríguez con sus pronósticos. En redes sociales declaró lo que nos hace pensar, que podría ser un excelente embajador en Estados Unidos.

A pregunta de cómo calificaba la postura del gobierno de México en el conflicto Rusia-Ucrania, opinó que al presidente López Obrador “le faltan tamaños”. Como diría el clásico: Lo que “Chucho” Zambrano quiso decir es que al presidente le falta lo que las gallinas ponen.

Como se dice en el beisbol: Donde sí se voló la barda fue en las declaraciones que hizo en un noticiero de televisión local. Se le pregunto cómo veía las elecciones a celebrarse en seis estados el próximo 5 de junio. No tuvo empacho en responder: “La alianza PAN, PRI y PRD, arrasará en los seis estados y MORENA tendrá seis gobernadores menos”. Para fundamentar su dicho, aseguró que en todas las encuestas la alianza va arriba. No aclaró quién las pagaba. No sabemos si Jesús Zambrano se refería a seis estados de otro país y otras elecciones. Porque aparte de Aguascalientes, Morena aventaja en cuatro estados, y aquí en Durango no hay nada para nadie, la moneda está en el aire y cualquiera puede ganar.

Pero a nadie deben sorprender las declaraciones del presidente de lo que queda del PRD, y mucho menos que vayan en alianza con el PRI y el PAN. En 2018 hicieron sus primeros pininos en la Cámara de Diputados al prestarle al PRI cuatro legisladores de su partido, y fue en alianza firme con Acción Nacional. Tampoco sorprende que hoy Jesús Zambrano le vea cualidades y virtudes para gobernar Durango a Esteban Villegas Villareal. Atributos que no le vio por supuesto en 2016, cuando fue adversario del actual gobernador José Rosas Aispuro Torres. Como diría Martín Urieta: “Qué de raro tiene”. ¿Apostaría “Chucho” Ortega a que la alianza llamada Va Por México arrasará en los seis Estados de la República donde habrá elecciones para gobernadora o gobernador? Por cierto, también ya aseguró que ganarán la presidencia de la República en 2024, ya qué falta para saber.