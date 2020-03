Las cuentas pendientes de José Ramón Enríquez

Con la no aprobación de la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 2019 por parte de los integrantes del cabildo de la capital del estado de Durango, vuelve a colocarse en la palestra de la discusión las cuentas pendientes que dejara José Ramón Enríquez Herrera en su paso por la alcaldía.

Y es que el rechazo se debió en gran medida a las múltiples irregularidades detectadas por la Comisión de Hacienda y Control del Patrimonio Municipal en los ocho primeros meses del año, esto es, en la última parte de la administración de Enríquez Herrera, la cual podemos dividir en tres etapas: La primera de algarabía y de promesas de campaña para lograr la reelección; la segunda de decisiones desesperadas -como ofrecer descuentos estratosféricos en agua y predial a cambio del voto- para ver si alcanzaba a Jorge Salum; y la tercera de resaca, por la derrota y por lo exorbitante de las promesas que hizo.

La decisión del Cabildo no es realmente una sorpresa, se veía venir desde que el partido propiedad del oftalmólogo, Movimiento Ciudadano (MC), no lograra la mayoría en el Cabildo; nadie con tres dedos de frente podría suponer que los excesos cometidos contra las ya de por sí enclenques finanzas municipales no traería consecuencias posteriores, por ejemplo, al momento de la rendición de cuentas y en el funcionamiento de la nueva administración.

Bueno, corrijo el comentario, sí hubo algunos que lo pensaron: Los entonces miembros de la Comisión de Hacienda que lo autorizaron el año pasado, la actual fracción de regidores del partido MC y el propio José Ramón Enríquez, aunque en descargo de los naranjas debemos decir que sólo obedecen las instrucciones que bajan desde el Senado de la República.

Mire, yo no soy un experto en finanzas públicas, pero por puro sentido común reflexiono, el impuesto predial y el derecho por el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento son, por un lado, las dos principales fuentes de ingresos propios que tiene el Municipio, y por el otro, representan el mayor número de deudores morosos. Entonces, si se hacen descuentos de hasta el 100% en los adeudos por estos rubros, desde luego que quedará un gran boquete en las finanzas municipales.

Pero el tema de los descuentos es sólo la punta del iceberg, se habla de muchas irregularidades más en el manejo de la deuda, por ejemplo, dicen los regidores de Acción Nacional que de 2018 a 2019 creció en algo así como en 122 millones de pesos; además, hay facturas que no fueron recibidas por la administración de Enríquez ni declaradas en la entrega, pero le llegaron a la nueva administración; también tenemos cheques liberados de último momento a favor de ex funcionarios sin respaldo presupuestal, en fin, despilfarros y excesos de un personaje que se caracteriza precisamente por los despilfarros y los excesos.

Jorge Salum del Palacio ha dicho que está en proceso una auditoría forense, al margen de la revisión que hace la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) para determinar responsabilidades.

Me parece que el más interesado en que esto se aclare es el propio Salum, por su tranquilidad personal y por su futuro político; se ha dicho mucho al respecto y su administración ha dejado de hacer cosas por ese motivo, no sería sano que de pronto no pasara nada.

La otra cuenta pendiente que deja Enríquez Herrera es con los no pocos ciudadanos que por una u otra razón no pudieron hacer válido su fenomenal descuento, resulta que al día siguiente de la elección el candidato perdedor se les hizo agua y no cumplió con su compromiso. Por cierto, hay personas que aseguran que hicieron el trámite de descuento en la mismísima casa de campaña de Enríquez.

Quien debería estar preocupado es Carlos Epifanio Segovia Mijares, ejecutor de las últimas decisiones en el Ayuntamiento pasado, si algo sucediera con las auditorías sabemos que el cordel se rompe por lo más delgado, y conociendo el concepto de lealtad y agradecimiento que tiene el buen Joserra, seguramente lo dejará solo, eso le ocurre a la gente que deja de serle funcional, pregúntele al que despacha en el Centro de Convenciones Bicentenario, o a la psiquiatra Martha Palencia si no me cree.