Las demandas del magisterio

El día primero de mayo del año que transcurre, me tocó una vez más ser espectador del tradicional desfile, donde los desfiguros de los tomadores de lista son el platillo fuerte de tan desagradable ambigú.

Desde luego que dicha introducción obedece al mal sabor de boca que me provocan los posicionamientos de algunas organizaciones serviles, cuyas siglas carcomidas por el tiempo y la voracidad eterna del charrismo que las regentea, no salen del viejo esquema, donde los trabajadores exhiben el cariño enfermizo a sus representantes.

Encabezaron dicho desfile los docentes indígenas, donde de forma muy desabrida y desganada arengaban su presencia, primeramente para granjear frías y de ahí remitir a segundo término sus demandas, las que resumían en una manta gigante que hacía alusión solamente al pago de quinquenios.

Y así se vieron otros contingentes de educación media superior, que hacían lucir una gran cantidad de viniles impresos, donde de forma particular planteaban problemáticas internas que conciernen a dichos subsistemas.

Al pretender darle un vistazo a los videos que había tomado, de pronto observé que el desfile se interrumpió y los pocos espectadores que se encontraban por ahí, pasaron a retirarse, dando por hecho que el evento había concluido. Sin embargo, las autoridades permanecían en el estrado y fue alrededor de media hora, cuando se empezaron a dar visos de que se acercaban otros contingentes, los que tal vez quisieron pintar su raya y hacerse sentir aparte, o darse el lujo de hacer esperar a las autoridades.

Desconozco la estrategia de las secciones 12 y 44 del SNTE, ya que eran éstas las que arribaron después de esa larga espera, donde la primera, al someterla a un cálculo conservador, fácil superaba los diez mil trabajadores. Un músculo impresionante el que sin duda los patrones tendrían que reconocer, ya que si alguna mala impresión les llegara a causar su dirigencia, esa muchedumbre a su alrededor los obligaría a cambiar de opinión y de actitud.

Si se trataba de exhibir fuerza, la Sección 12 lució impresionante y el reto rebasó las expectativas de quien se lo propuso. De ahí que se vio desperdiciada al exhibir tan tremendo arsenal, para dispararlo al viento en calidad de vivas, o en el mejor de los casos apuntar algunos tiros a los cancerberos del usicam.

Fue demasiado David, para tundir y apedrear a un remedo de Goliat, alias “usicam”, que lejos de contribuir a la mejora docente, conforma un aparato burocrático y abigarrado de control, al que son sometidos de manera vertical y autoritaria los derechos de los trabajadores, que se ven regateados en todo tipo de ascenso y que no vacila en paralelar la frustración, con aquellos que les vetó para siempre el derecho a ejercer la profesión de docente.

Además hay que reconocerlo, que pese a que hay motivos, dicha fuerza no tocó ni con el pétalo de una rosa al gobernador ni al secretario de Educación, ya que todas las protestas se focalizaron hacia el usicam, un organismo que se rige por preceptos y reglas de tipo federal. De ahí que se deduzca que toda la artillería pesada que se exhibió en la marcha de ese gran contingente, sólo iba dirigida hacia el centro del país.

Hacia el usicam, un organismo que supuestamente “nadie puede manipular”; pero si se puede vulnerar, dado que a los docentes nada los detuvo para denunciar la estigmatización de que los ha hecho víctimas, bajo su engranaje burocrático que no les permite cuestionarlo; ya que con dicha verticalidad no sólo se ha menospreciado el rango profesional del magisterio, donde a unos se les ha reducido a acatar pasivamente y a otros a no tener empleo jamás.

Además, de tener un carácter elitista, los criterios rectores y las prácticas de evaluación son imperfectas y poco confiables. La cerrazón y la unilateralidad de su operatividad, han perdido validación y legitimidad ante la opinión generalizada de los maestros. En síntesis no se garantiza una evaluación confiable y en cambio se ponen en juego las