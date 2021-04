Las elecciones en Durango y las del plano nacional

Apenas están saliendo los nombres de los que aspiran a representar al estado en el Congreso Federal y poco a poco los que conformarán el Congreso Local, y lo que vemos es que muchos de ellos son los mismos de siempre, seguramente porque se trata del servicio civil de carrera en el ámbito legislativo, como sucede en la administración pública y en el sistema Judicial.

Hay personas como Ricardo Pacheco y Ricardo López Pescador, que van para diputados locales, pero ya han sido federales, y en el caso de Pacheco hasta senador y ya una vez diputado local, y de las nuevas va segura Sandra Amaya de MORENA en el primer lugar de la lista plurinominal, y “La China” Gaby Hernández si queda por segunda vez, más muchos otros nombres que iremos conociendo en las campañas. Puede que tengamos un Congreso Local de los más fuertes en la historia, que le tocará un año de Aispuro y dos del nuevo gobernador.

Se puede decir que de los claros aspirantes a la gubernatura, ha estado ausente el Dr. José Ramón Enríquez, pero no así Gonzalo que quisiera que Primitivo Ríos ganará el segundo local, por la alianza MORENA/PT, y Rigoberto Quiñones en el IV federal, sabiendo ellos no tener posibilidades, y veremos en qué lugar quedó en la lista plurinominal. Y Marina Vitela no puede perder el II distrito federal, donde pidió licencia su síndico municipal Omar Castañeda, de modo que Rocío Rebollo la tiene muy difícil, con todo y su extraordinaria carrera, como alcaldesa de Gómez Palacio creo que ya dos veces, ex diputada federal, y secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Ismael.

Y como no podía ser de otra manera, ya salió el nombre del pre candidato a presidente Nacional del PRI en agosto de este año, que tiene cuatro pre candidatos para la gubernatura de Durango: Rocío Rebollo, Ricardo Pacheco, Ricardo López Pescador y Rubén Escajeda. Ismael repitiendo como diputado federal.

Rubén Escajeda tiene una carrera muy completa: diputado local, dos veces federal, la Secretaría de Elecciones en el PRI nacional, y secretario general suplente de la CNC, hasta que llegó Ismael. Y ahora le tocan estas elecciones que son muy importantes, después de un buen trabajo de Benítez que estará en el Congreso Local especial que tendremos.

Las encuestas nacionales le siguen dando a MORENA por mucho, el primer lugar en las intenciones de voto, por ejemplo en el estado de Nuevo León pero con una priista, y curiosamente ahí no hubo alianza PAN/PRI/PRD, y resulta que sumando las intenciones de voto, sumando PRI y PAN son más que los de MORENA. El partido de Andrés Manuel, trae líos en varios estados, como San Luis Potosí, Michoacán, y no se diga en Guerrero.

La Cuarta Transformación necesita lo más que se pueda de todo lo que estará en juego este año, aunque principalmente de nuevo la mayoría de diputados federales, que seguramente obtendrá por la zona metropolitana de la Ciudad y el Estado de México y alrededores. Los diez estados claves.

Y Durango, donde MORENA es un partido muy raro, si gana dos de las diputaciones federales, será todo un logro, y me refiero al I con Martha Olivia García que va por la reelección, ya que le ganó la aspiración a Iván Gurrola, de los mejores diputados locales, que ahora ni eso será, según parece, y el II distrito federal que ya citamos con la mayor votación en La Laguna, donde se la juega Marina, con Omar Castañeda, con el III en peligro para MORENA con Maribel Aguilera, ya que Luly Martínez, parece que es como Gina Campusano en el IV.

Es obvio que a Durango le convienen diputados federales de Andrés Manuel, que gobernará hasta 2024.