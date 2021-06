Las elecciones y el nuevo presidente de Irán

Las pasadas elecciones en Irán carecieron de participación ciudadana y la apatía en las ciudades se vio fortalecida por la democracia religiosa que existe en el país. Analistas afirmaron que la participación de los iraníes para elegir a su próximo presidente fue la cifra más baja desde la revolución de 1979. Si bien se tiene una imagen de Irán como un país fundamentalista y terrorista, los civiles iraníes en este proceso electoral manifestaron su descontento hacia el sistema islámico dentro del gobierno.

Las elecciones llevadas a cabo el 18 de junio sorprendieron a los miembros del Gobierno por la abstención de votar de los ciudadanos. Tras varias horas de haber abierto las urnas, sólo 15 millones de personas habían votado, lo que equivale a únicamente el 25% de los votantes en el país. Millones de ciudadanos se han mostrado abiertos a señalar al régimen como uno inservible, pues cuestionan la eficiencia del Islam en asuntos políticos.

Si bien se presentaron 7 candidatos fuertes en las elecciones presidenciales, Ebrahim Raisi y Abdolnaser Hemmatí fueron los dos candidatos en que la contienda se concentró con mayor intensidad. Raisi, jefe del Poder Judicial y ultraconservador, se mostró en gran medida por delante de Hemmatí, tecnócrata moderado que sirvió como el gobernador del Banco Central desde el 2018.

Mientras que los miembros del gobierno celebran la victoria de Raisi por su inclinación férrea hacia el Islam como el centro de la constitución del país, la mayoría de los ciudadanos busca emigrar cuanto más pronto posible. Es claro que, aunque muchos ciudadanos apoyan el régimen actual del país, la falta de diversidad ideológica entre los candidatos desmotivó aún más la participación electoral de aquellos que no están de acuerdo con el sistema político.

La decisión unilateral de la salida del acuerdo nuclear, las sanciones económicas de Estados Unidos y la crisis económica y sanitaria por Covid-19, se han sumado al desgaste del gobierno. Los iraníes no sólo se quejan por la mala gestión de sus líderes, sino también por el manejo de política exterior que recae en el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Por esta razón, los iraníes comentan que ya no se habla de política entre los ciudadanos, sino de cómo salir del país, pues lo que necesitan es un cambio de régimen y no solamente de presidente. La victoria de Raisi no significa un cambio en el Poder Ejecutivo, sino el fortalecimiento de un sistema puritano de gobierno islámico.

La cercanía que Raisi tiene con el ayatolá, la influencia y los privilegios que éste goza apuntan a menos libertades para la población, control sobre la prensa, opresión a las mujeres y mayor hostilidad a Occidente.

Como resultado, varios analistas comentan que esto podría sumarse a un mayor descontento de los civiles e incluso traer al país más inestabilidad. Las protestas nacionales que se han llevado a cabo durante los últimos años; el número de heridos y muertos; la corrupción y demagogia; la falta de transparencia en los tres poderes y la influencia del ayatolá en los asuntos domésticos y exteriores, terminó por socavar la voluntad de los iraníes para salir a votar.

Es claro que con Raisi como presidente, y como posible próximo ayatolá, el régimen de Irán establecido desde 1980 predice mucho sobre los próximos cuatro años.

Finalmente, con esta figura ultraconservadora como presidente, se espera que las tensiones con Estados Unidos crezcan. Aunque el ayatolá y Raisi se han mostrado abiertos a volver al acuerdo nuclear, las conversaciones llevadas a cabo en Viena no han definido nada entre los líderes iraníes y el presidente norteamericano Joe Biden.

Por último, también se espera que, si no se llega a un acuerdo con EEUU y las sanciones económicas persisten, Irán se respaldará en China, intensificando la bipolaridad en el sistema internacional todavía más.

*Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México.

