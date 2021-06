Las lecciones de la democracia

¡Muy feliz! Así se declaró el protagonista del circo mañanero de todos los días por el resultado que obtuvo su partido en las pasadas elecciones del domingo 06 de junio.

Sin embargo, aunque al parecer el contexto de Morena se oscurece, no solamente por que pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, sino porque entrega a la oposición, es decir, a sus odiados adversarios políticos, la mitad de su bastión electoral, me refiero por supuesto a la Ciudad de México, también obtiene las gubernaturas suficientes como para gobernar hacia el 2024, el 60% del mapa electoral del país.

Entonces la lección inmediata es un mensaje muy claro de la ciudadanía hacia el presidente: “No te metas con las instituciones que te pueden detener en tu obsesión reeleccionista”, cuando menos el mensaje que envía un electorado que a pesar de inédita violencia contra candidatos de todos los partidos políticos y a pesar de que la pandemia del Covid-19 aún sigue viva y matando a más personas que el propio crimen organizado, a quien por cierto el presidente de la Repùblica felicitó por “haberse portado muy bien durante las elecciones”, como si se tratara de un gremio, de una parte del Estado,(increíble pero cierto), la gente, las personas acudieron a las urnas a depositar su confianza en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Me parece que lo que viene será de vital importancia para el presidente, ya no tanto para Morena, sino para el titular del ejecutivo federal, que se someterá al referéndum (porque en realidad eso será) de que sea la democracia la que decida si continúa o no al frente de un gobierno que no ha gobernado, excepto para el sur del país.

En este sentido, es claro que el presidente en turno (AMLO), no se siente cómodo en el norte de nuestro país, acaso tal vez ya sean complejos que arrastra desde niño, no lo sabemos, el hecho es que gobierna sólo para la Ciudad de México hacia abajo y el resto del mapa de nuestra patria ni lo ve ni lo escucha.

Hace algunos días un periódico internacional publicó una encuesta en donde se revelaban datos muy interesantes, hacia el 2018, los votantes de AMLO eran personas con perfil pensante, cultos, historiadores, académicos, docentes, analistas de pluma izquierda, activistas, de todo, impulsores de un cambio que sentían no podía venir de otro rumbo que de Morena y su candidato AMLO, mientras que en esta elección – de acuerdo con la encuesta – mientras más pensantes menos votaron por AMLO y su partido, es decir, Lopez Obrador perdió el apoyo de los generadores de opinión y eso no es cualquier cosa para un político que siempre anda en campaña.

Para la segunda mitad del sexenio del peje–lagarto, no podemos esperar otra cosa que lo que ya hemos visto, más mañaneras, más mentiras sin sustento, más errores como el del mal manejo de la pandemia y la crisis que se derivó de ella, pero sobre todo, sobre todas esas cosas, lo que podemos esperar con toda seguridad es … más de un presidente en campaña permanente que no sabe gobernar y que piensa que México es de la Ciudad de México hacia abajo del mapa, ignorando los grandes retos y las enormes oportunidades de crecimiento económico que tiene el norte del país.

Quizá con el cambio de secretario de Hacienda que ayer se hizo oficial y el cambio de gobernador en el Banco de México, se advierte algo de estabilidad económica, elemento que mucha falta nos hace en este momento histórico del país, pero esos cambios no aseguran un proyecto definido, una ruta hacia el progreso y un atajo a la recuperación financiera de un país que enfrenta un -9% de crecimiento nacional.

Un dato que nos grita cual es la situación del país, (la verdadera y no la de las mañaneras del presidente), es que hacia 2018, cada semana 140 mil migrantes intentaban cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, en busca del sueño americano, de ellos, solamente el 16% eran mexicanos, el entonces presidente Trump amenazó a México con imponer severos aranceles a productos nacionales, si no se cerraban las fronteras del sur y esa cifra bajó en menos de un año a 40 mil migrantes semanales, se fue Trump, llegó Biden y ahora la cifra de los migrantes que intentan cruzar semanalmente alcanza los 180 mil, la diferencia es que de ellos, cerca del 40%, son mexicanos, es un dato que realmente revela cuál es la situación del país en la micro economía nacional.