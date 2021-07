Las manipulaciones están aquí

Cuando alguna persona, después de haber conocido determinado concepto, hace la indicación que no está de acuerdo, puede ser causa de un mal entendido, en la forma que se expresó su contenido, también, a causa de la falta del conocimiento pleno de lo transmitido, o la ceguera inducida por la manipulación llevada a cabo por la doctrina predicada por el líder de la secta o dirigente político

El arma más potente del político, de los mesías y pseudo profetas es la manipulación mental, que consiste en distorsionar la mente, las creencias, así como la explotación emocional, con el objetivo de ejercer sobre una o varias personas un beneficio objetivo, estableciendo un ganador que es el manipulador, y uno o varios perdedores, que son sus víctimas, no obstante se trate de datos oficiales, se ha hecho popular tener otros datos.

El francés Sylvain Timsit, señaló 10 estrategias de manipulación mediática, que posteriormente ha dado a conocer el estadounidense Noam Chomsky, indicando que, los medios de comunicación de masas actúan como sistema transmisor de mensajes para el ciudadano, teniendo como función el informar, entretener y también inculcar valores, creencias y códigos de comportamiento, todo esto con la posibilidad de usarse para llevar a cabo una manipulación mediática.

De esa manera, Timsit manifiesta cuáles son estas 10 estrategias, poniendo en primer lugar la DISTRACCIÓN que es, mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales. Algunas líderes prefieren gastar lo que no tienen sólo para distraer a la ciudadanía, como llevar a cabo una consulta, con una pregunta totalmente ambigua y tonta, haciendo creer a la gente que con ello se enjuiciará a ex presidentes de la república, no obstante que son facultades intrínsecas de la autoridad y que para nada tienen que consultar a nadie, pero de lo que se trata es de DISTRAER, como andar indicando: “quien es quien en la mentira”, quizás para contrarrestar los aseverado por la organización Signos Vitales, en el sentido que AMLO miente, en promedio, 80 veces en sus mañaneras y que está a punto de duplicar las 23 mil mentiras que The Washington Post le contabilizó a Trump en todo su mandato; ahora debemos agregar el montón que ha acumulado indiscriminadamente, no obstante se le haya descubierto a sus hermanos recibiendo dinero para su campaña.

Como segunda estrategia es CREAR PROBLEMAS, PARA DESPUÉS OFRECER SOLUCIONES; se inventa un problema que cause reacción a la ciudadanía, como el desmantelamiento de varios servicios públicos so pretextos de malos manejos, para posteriormente, el líder ufanarse de ser él quien resuelve el conflicto, aunque no sea cierto, y queriendo ofrecer soluciones, la ineptitud e ignorancia de sus funcionarios no ha podido hacer que funcione el INSABI, no obstante el magnífico servicio que resultaba del Seguro Popular. Señalar delitos de otros para ocultar sus ineptitudes, pero no cumplir con denunciarlos y castigarlos. Todo es culpa del pasado.

La tercera estrategia según Timsit es DE LA GRADUALIDAD, se aplica a cuenta gotas y por años consecutivos, privatizaciones, desempleos, precariedad, pago de pensiones como limosnas que aseguren estar ligados y agradecidos a su líder; depender de un programa social etc.

La cuarta estrategia es DIFERIR, que consiste en obtener la aceptación pública de una aplicación futura, ante la idea de sacrificar algo del presente, con la idea de recibir algo mucho mejor el día de mañana, lo que da mayor tiempo a la ciudadanía de acostumbrarse a la idea del cambio y aceptar con resignación cuando llegue el momento, que quizás nunca llegue, pero se mantuvo a la gente en paz y con la esperanza de que, tal vez algún día.

La quinta estrategia es DIRIGIRSE AL PÚBLICO COMO CRIATURAS DE POCA EDAD, el líder trata de llevar a cabo en sus discursos una entonación infantil, como si el espectador fuera un niño o un deficiente mental, con la intención de sugestionar, con amenazas futuras. Algo así como: Decirles a las mamás de los narcos que les jalen las orejas a sus hijos y que les digan que ya se porten bien. Tratar a sus seguidores como sus feligreses, a quienes les dará un código moral, que presume siempre de honestidad y de buna gente, “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”, “alabanza en boca propia es vituperio”.