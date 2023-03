Las mujeres, en orfandad social

Los esfuerzos emprendidos por las mujeres para crear condiciones de igualdad de género en los diversos ámbitos de la vida social se enfrentan a obstáculos reales y a inercias históricas. El mes de marzo nos convoca a la reflexión de los avances logrados y los pasivos pendientes.

Las mujeres de hoy enfrentan varias batallas a la vez, las que son madres pelean para que la carga de atender a los hijos no sea exclusiva de ellas; las que son hijas para no sufrir en el hogar ningún tipo de discriminación en razón de su género y aquellas que salen a la búsqueda de su superación personal y laboral para que en los centros educativos y laborales no persista la segregación que afecta al sector femenino.

Por diversas razones las tendencias de los padres de familia -que son quienes manejan la economía familiar- se orientan a ampliar las oportunidades de estudio de los hijos varones, situación que dificulta la posibilidad de abrir mejores opciones a las mujeres.

Las diferencias se siguen presentando en las remuneraciones para el sector femenino; los salarios de las mujeres son menores que los de los hombres, aunque el esfuerzo y las horas laboradas sean las mismas; en el acceso a la salud también falta mucho por hacer para lograr una atención equitativa.

Pero lo más deplorable es que los actos violentos contra las mujeres siguen creciendo sin que exista un esfuerzo serio del gobierno federal, ni de los gobiernos estatales y municipales para prevenir las agresiones contra las féminas en el espacio público. La revista de circulación nacional “Nexos”, en su número 543, del mes de marzo del año 2023, publica un dossier de varios artículos en los que se analiza la compleja realidad que afrontan las mujeres en la calle, el transporte público, las escuelas, los centros de trabajo y en el espacio cibernético.

En dicha publicación se hace referencia a los últimos resultados (los del año 2021) de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), en los que se revela que el 45.6% de las mujeres mayores de 15 años -más de 23 millones- dicen haber vivido algún tipo de violencia dentro de su entorno cercano, a lo largo de su vida. De ahí que resulta inexplicable que no exista una política pública eficaz del gobierno federal para prevenir los actos de violencia física, verbal y psicológica contra las mujeres.

Como ejemplo del desdén y la insensibilidad están los presupuestos insuficientes del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) con 687 millones de pesos, y el del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia las Mujeres (Conavim) con 218 millones de pesos. Inexplicable para un país con mas de 64 millones de mujeres.

Ser mujer en México es vivir con miedo, en la ansiedad permanente debido a los hechos de humillación, los ataques a su integridad física, los golpes y las acciones de abuso sexual; por ello 7 de cada 10 mujeres consideran que vivir en su ciudad es inseguro. Esta angustiosa realidad de acentúa en las mujeres jóvenes ya que, en edades de 15 a 24 años, el 57.4% externa ser víctima de incidentes de violencia. Dicho porcentaje baja en mujeres de 45 a 54 años (42.2%) y de manera más significativa se desploma en mujeres mayores de 55 años con el 31.2%.

El espacio público urbano es tormentoso para las mujeres jóvenes en México, destacadamente para las estudiantes. Las jóvenes que sólo se dedican a su preparación académica expresan en un alto porcentaje -el 44%- que vivieron violencia, mientras que las mujeres que tienen un empleo, dijeron sufrir violencia en un 27%, esto porque las mujeres estudiantes permanecen más tiempo en los espacios públicos.

Triste realidad para las mujeres, mientras que el Estado Mexicano invierte grandes sumas de dinero en otros temas, desdeña el gasto para prevenir la violencia contra la mujer. No es casual el aumento de las cifras de desapariciones, violaciones y feminicidios.

Se requiere un verdadero compromiso -más allá del discurso demagógico- para hacer más amable e incluyente el espacio público urbano para las jóvenes mexicanas, para impulsar acciones de prevención de la violencia cotidiana que sufren; ésta es una verdadera prioridad para todo gobierno responsable que busque en los hechos la igualdad sustantiva.

Las mujeres en México demandan ser escuchadas, con justicia buscan más y mejores oportunidades. No las entienden quienes creen que ver por ellas es dirigirles únicamente frases dulzonas y demagógicas. El tiempo les nublará más su evidente miopía.