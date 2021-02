Las remesas de nuestros paisanos

Dinero con sabor a trabajo, sudor, esfuerzo, lágrimas, discriminación, humillación… y esperanza.





Estimado lector, me parece pertinente escribir sobre las remesas provenientes de nuestros connacionales que radican en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Lo significativo fue en primera instancia la necesidad que se produjo en ellos para buscar nuevos horizontes en busca de trabajo para paliar su difícil situación económica y solventar al menos, las mínimas necesidades de sus familias, mismas que se desintegraban y que se desintegran temporalmente y las mas de las veces, para siempre.

Los que emigran son de las clases sociales más necesitadas desde el punto de vista económico y laboral. ¿Cuáles son los motivos? Hay muchos, no hay una respuesta específica. ¿Quiénes son? Los que pierden su trabajo, los que no lo encuentran, los que trabajan con una remuneración raquítica y los que tienen una forma de vivir aceptablemente de manera autosuficiente, pero que no alcanza a cubrir sus necesidades.

También aquellos que tienen una familia numerosa, los que tienen problemas conyugales, los que son presionados por fuerzas extorsionadoras. Los menos, por problemas de carácter político, otros por motivos académicos, los que llegan a recibir una invitación para trabajar en empresas extranjeras… y algunos motivos más.

La emigración en México data de hace muchos años, lo podemos observar desde las década de los cuarentas con los braceros que se ocupaban en un principio de manera formal. Regresaban con dinero en los bolsillos y resolvían problemas económicos de sus hogares. Sus hijos al darse cuenta de esto, empezaron a acariciar la idea de irse y esto fue sucediendo y concretándose así de generación en generación.

Después la oferta de mano de obra era mucho más que la que se demandaba y fue creciendo con los años hasta que de manera y con ideas distintas cruzaban la zona fronteriza con Estados Unidos para ir en busca de mejores oportunidades de trabajo.

El alto índice de emigración en nuestro país, ha sido y es consecuencia directa de una pobreza estructural económica en esta capa social.

Pues bien, como sea, de una manera u otra, varios millones de connacionales que radican en diferentes partes de los Estados unidos, envían remesas de dólares a sus familiares radicados en México.

Las remesas como tal, son transferencias en efectivo o en especie realizada por los migrantes para sus familiares en los países de origen y son fuente de ingreso que reciben sus familias. Estas remesas hoy en día son muy importantes para México porque dinamizan su economía y de alguna forma palia las necesidades económicas de muchas familias.

Las remesas que se reciben en México, sobre todo de Estados Unidos, han cobrado una gran relevancia en México porque actualmente es una de las fuentes generadoras de divisas más importantes, seguida tan solo por las exportaciones de la industria automotriz y del sector agroalimentario.

Por otro lado, las remesas en su impacto se traducen en un mayor consumo y de esta manera impulsan la economía interna. De manera totalmente independiente de los esfuerzos del gobierno, las remesas contribuyen a reducir la pobreza, mejoran la salud, la vivienda, la alimentación, la educación y una mejor posibilidad de salud. Una parte considerable de familias complementan su fuente de ingresos con la creación de micronegocios los cuales pueden incluso generar empleo en su comunidades. Se estima que los receptores de remesas en México tienen cerca de 400,000 micronegocios (estimación personal).

¿Pero bueno, y qué hacen estos benefactores de una gran cantidad de familias? Pues son los que tienden camas en hoteles, los que están en las lavanderías de los mismos, son los recolectores de naranjas en Florida, vegetales en Ohio, fresas en California, los que han construido nuevas subdivisiones en Phoenix, Atlanta y Charlotte. Se cuentan también los que trabajan en la inmensa gama que ofrece el área de servicios, estéticas, restaurantes. Amén de los que trabajan como jardineros y los servicios domésticos.

Abigail Calleja Fernández escribió un artículo llamado “La discriminación a los mexicanos en Estados Unidos” en Cotidiano de la Universidad Metropolitana Unidad Azcapotzalco, México, donde destaco y cito su introducción. “La nación mexicana se extiende más allá de las fronteras físicas de nuestro país. En la actualidad se estima que aproximadamente 25 millones de mexicanos y mexicoamericanos residen en Estados Unidos. De estos, 10 millones nacieron México y 15 millones son de origen mexicano. De los 10 millones nacidos en México, se calcula que la mitad son indocumentados. Los mexicanos en Estados Unidos son un grupo socialmente históricamente discriminado por razones de origen nacional, características físicas y de lengua, a pesar de que aportan diversos beneficios económicos y sociales a ambas naciones”.

Esto es lo que esta atrás de las remesas de nuestros connacionales en Estados Unidos y en otros países, envío de dinero con sabor a trabajo, sudor, esfuerzo, lágrimas, discriminación, humillación… pero mucha más esperanza. ¡Hasta la próxima!