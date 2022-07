Legado cultural de José Ramírez Gamero

A inicios de este mes falleció el exgobernador Lic. José Ramírez Gamero, un hombre íntegro que consagró su vida a la política y al servicio de la sociedad. Tuve la fortuna de tratarlo en su fecunda faceta de líder obrero, siempre con un trato amable y de gran caballerosidad. Amante de la historia y la cultura. En alguna ocasión, una persona de Las Nieves, Ocampo, Dgo, me relató que en su época de gobernador, un político le obsequió un reloj de bolsillo con el nombre grabado del General Tomás Urbina Reyes, fue ahí que inició mi conversación con el Lic. Ramírez Gamero por tratarse de un personaje ampliamente estudiado por el que esto escribe. La verdad, siempre consideré el objeto de gran valía por tratarse de un trozo de la historia de la Revolución Mexicana y en especial de Durango.

No fue obra de la casualidad de que dicho objeto estuviera en sus manos, toda vez que fue durante su gestión gubernamental que se erigió la Rotonda de los Hombres y Mujeres Ilustres del Estado de Durango, a mi juicio, un antes y un después en el reconocimiento de los personajes emblemáticos de la historia de Durango; fue un gran acierto toda vez que emergieron del anonimato los que durante algún tiempo fueron relegados de la historia oficial y gracias a la perseverancia y amor por la historia de Ramírez Gamero, es que durante su periodo gubernamental cobran relevancia hombres y mujeres como el propio Tomás Urbina, Calixto Contreras, Severino Ceniceros, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, José María Patoni, entre otros que están sepultados en la Rotonda que se edificó para honrar su memoria. Esa fue una de las acciones que marcó en materia histórica la administración de Ramírez Gamero; me parece en justicia que él debe ingresar a dicha rotonda no sólo por el hecho de edificarla, sino por su contribución al engrandecimiento cultural y político de Durango. Queda como tarea al patronato su estudio para la admisión de este gran hombre que recientemente falleció.

Otro de los grandes logros como gobernador fue la entrega al pueblo de Durango del teatro Ricardo Castro, un edificio emblemático del arte confeccionado en su tiempo por el gran escultor Benigno Montoya y pinturas alegóricas a la historia de Durango del artista Manuel Soria Quiñonez y el escenógrafo Octavio Ríos. A la fecha este magnífico edificio representa para los duranguenses el máximo sitial de la cultura del espectáculo y las artes en la entidad.

Poco se aborda la faceta de Ramírez Gamero como amante del arte y la cultura, sin embargo, queda en el registro histórica su contribución en ese rubro. En el 2018, se dio tiempo para rememorar su biografía personal, saliendo a la luz un interesante libro que tituló “Mis Vivencias”, una obra cargada de emociones, recuerdos y agradecimientos a la sociedad de Durango. A la distancia, ubico el texto como un legado para la historiografía local y para el recuento de su obra personal y social a las generaciones del presente. Atesoro en mi biblioteca su libro que me obsequió con la siguiente dedicatoria: A José de la O Holguín. Respetable Maestro. Con todo respeto me permito entregara Usted “Mis Vivencias” que contienen los relatos de mi vida, que orgullosamente me otorgó nuestro Dios. Espero que al leerlas, sean de su agrado, es mi vida que he llevado tratando de ser amigo y servir a la gente. José Ramírez Gamero”.

