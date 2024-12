Legitimidad en la UJED

“Las historias, llevadas a término, son exploraciones de los límites de la legitimidad”

Hayden White

El pasado día 29 de noviembre transcurrió con normalidad, incluso con júbilo y bastante ánimo, la jornada electoral que vivió nuestra máxima casa de estudios en la entidad, la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), para renovar la Rectoría, cuyo titular habrá de conducir los destinos de esta crucial institución para la vida pública duranguense durante el periodo 2024-2030. En realidad, dicha jornada comicial fue de trámite, ya que sólo un candidato cubrió los requisitos señalados por la normatividad universitaria, por lo que únicamente apareció su nombre en la boleta. Sin embargo, era importante de cualquier manera la participación del gran grueso de las y los concejales universitarios en aras de darle la mayor legitimidad posible al nuevo mandatario.

Los números no mienten: un 78% del Consejo Universitario ejerció su derecho al sufragio, el cual fue arrolladoramente a favor de Ramón García Rivera, quien consiguió un 93% de la votación, a comparación de un 7% de votos que fueron declarados nulos. En cifras brutas, García Rivera obtuvo 1,581 votos de 2,149 posibles sufragantes, lo cual evidencia una altísima legitimidad con la que llegará al despacho ubicado en Constitución 404 Sur de esta ciudad capital.

Se desdibujan así algunas pocas voces que tildaban de una posible falta de legitimidad al proceso universitario porque no se conseguiría una votación del cincuenta más uno, con todo y que esto no es una exigencia normativa. Tal porcentaje no sólo se cumplió sino que se superó con creces, por lo que los miembros de la UJED con derecho a voto han hablado y lo han hecho de manera clara. Otras opiniones también muy minoritarias criticaban el proceso porque sólo había un candidato; sin embargo, aunque es respetable su punto de vista, tampoco les asiste la razón a quienes señalan tal cuestión, pues si sólo una persona cumplió con los requisitos que marcaba la convocatoria, ello no es culpa ni de él ni de sus simpatizantes.

Por virtud de lo anterior, García Rivera es ya el Rector electo de la UJED, luego de una campaña propositiva, territorial y exhaustiva, en la que recorrió prácticamente cada rincón y cada pasillo de nuestra Universidad. Tiene muchos retos enfrente de sí, pero la apertura, el diálogo y la capacidad de gestión que ha mostrado inyectan esperanza para nuestra querida Universidad.

Como dijimos en nuestro artículo publicado el 19 de noviembre en estas mismas páginas editoriales, algunos de los desafíos para la UJED de cara al futuro cercano son: ingeniería financiera, promoción de una educación de calidad, inclusión e igualdad de género, desarrollo sostenible, actualización docente, mejora continua de las condiciones en que labora todo el personal académico y administrativo, aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación, creación de una defensoría de los derechos universitarios, impulso a la creatividad y la innovación, reivindicación de la responsabilidad social universitaria, adaptación de los planes y programas de estudio a las vicisitudes que plantea la inteligencia artificial, edificación de una ciudad universitaria, entre otros.

Viene ya la hora de cerrar filas, dejar atrás el encono de algunos grupos y trabajar de manera unida desde la trinchera de cada quién. La UJED nos necesita a todas y todos, y es una responsabilidad compartida el conservarla como el bastión cultural, científico, social y académico de Durango. Con el apoyo de toda la comunidad juarista, el Rector Ramón García Rivera sabrá llevar a buen puerto a nuestra Universidad.