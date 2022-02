Lerdo y Gómez Palacio, piezas claves

Mientras los panistas se desgarraban las vestiduras para hacer la alianza y apoyar a Esteban Villegas, el nuevo PRI local se dedicó a pintar el mapa electoral del Estado, seguros de que Esteban sería el candidato, como así sucedió.

Otra vez, los que avisaron no engañaron. En 2016, tres años antes de que terminara el sexenio de Jorge Herrera Caldera, ya había tomado la decisión de nombrar a Esteban Villegas Villarreal como su sucesor, y a los demás, sólo les dio atole con el dedo, especialmente a Leticia Herrera Ale, quién soñó con ser la candidata del PRI en esos días. Herrera Caldera no permitió que nadie metiera las manos en la sucesión, ni siquiera a Ismael Hernández Deras, al que hoy de nuevo lo sacaron de la jugada.

La primera ocasión que Lety dijo su frase histórica: “yo no me volteo ni en la cama”, fue en el Bicentenario y como testigos la crema y nata de la clase política local. En Durango no hay secretos. Hoy se sabe que hubo acuerdos entre Esteban Villegas y la señora Herrera Ale. La hija de Don Carlos Herrera, siempre supo que no sería la candidata del PRI, pero pidió a cambio ser por tercera vez candidata a la presidencia municipal de Gómez Palacio. Viene por la revancha, desplazar a Marina Vitela y de paso, impedirle que sea la primera gobernadora nacida en La Laguna. Ha de decir Doña Leticia: si yo no soy gobernadora, tampoco tú. Las candidaturas de Gómez Palacio y Lerdo, forman parte de la estrategia del PRI para asegurar el regreso al Bicentenario. El municipio de la capital no les preocupa por ser un bastión panista, y menos en esta ocasión que van juntos.

Y hablando de mujeres y de traiciones, el caso de Lerdo merece una mención honorífica. En el pasado proceso electoral federal, la fiesta se llevó en paz: Dos distritos para MORENA y dos para la coalición PAN, PRI y PRD. En su momento a Homero Martínez le ofrecieron una candidatura la cual rechazó, pero pidió dos condiciones: que su esposa fuera candidata a una candidatura local y él, en su momento reelegirse como presidente municipal de Lerdo. La primera petición ya la logró, su esposa es diputada local. Para que vea usted, que en Durango, Coahuila y en muchos otros Estados de la República, padecemos una especie de Monarquía constitucional. Los del PRI piensan que con la incorporación de Homero Martínez, Leticia Herrera y Toño Ochoa, ya tienen la gobernatura y esas presidencias municipales en la bolsa. Según ellos, la elección será mero trámite.

Es ahora, cuando MORENA tiene que demostrar de que está hecho. Si llegaran a perder será por otra cosa, pero no por falta de apoyos y recursos. Los de MORENA tienen varios factores a su favor. Por ejemplo, de las seis gobernaturas en disputa, serían cuatro para MORENA, una para el PAN y la duda es Durango. Para ser claros, les tocó bailar con la más fea o se sacaron la rifa del tigre.

Como ya sabemos, en el caso de Marina Vitela políticamente ya no hay reversa. En su momento será registrada como la candidata de MORENA, PT, Verde Ecologista y RSP. Para enfrentar a Toño Ochoa, tienen a Gonzalo Yáñez quién pretende llegar por segunda vez a la presidencia municipal de Durango. Sandra Amaya y Nacho Aguado se quedaron a unos metros de cruzar el río. Aunque Gonzalo ya vivió sus mejores años en política, intenta regresar por su segundo aire.

Entre Marina y Esteban habría un empate técnico. Como partido les llevarían ventaja a MORENA. Faltaría ver, quién es la candidata o candidato en Gómez Palacio por parte de MORENA. Un dato: la vez pasada la candidatura para ese municipio entre Rafael Palacios y Marina Vitela se decidió en los tribunales. Si en Gómez se hacen las cosas al estilo de Mario Delgado, Leticia Herrera Ale los podría dejar chiflando en la loma.

En el pasado proceso electoral federal, la fiesta se llevó en paz: Dos distritos para MORENA y dos para la coalición PAN, PRI y PRD. En su momento a Homero Martínez le ofrecieron una candidatura la cual rechazó, pero pidió dos condiciones: que su esposa fuera candidata a una candidatura local y él, en su momento reelegirse como presidente municipal de Lerdo.