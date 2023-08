¿Llegó la reforma esperada?

Desde Jesús Reyes Heroles se han vivido reformas electorales, pero hasta la fecha, todas han dejado mucho que desear. Los estados tienen sus propias leyes locales y otra, que regula las elecciones federales. Y para no desentonar, tenemos los famosos OPLES y a nivel federal el INE. Ambos organismos también conocidos como “árbitros”, se encargan de organizar las jornadas electorales, según sea el caso. En este contexto, Andrés Manuel López Obrador intentó hacer una reforma, pero los diputados y senadores del PRI, PAN y PRD no la dejaron pasar.

Ni modo: seguiremos teniendo la democracia más cara del mundo, y una burocracia electoral que nos cuesta miles de millones de pesos al año y una elite de consejeras y consejeros, que viven como jeques árabes. Aquí en Durango, nuestras diputadas y diputados, acaban de aprobar una reforma electoral que, sin duda, dará mucho de que hablar en las próximas elecciones para presidentes municipales y diputados locales. El diputado Enrique Benítez, socializó en los medios de comunicación, la presumió como de las más avanzadas del país. ¿será? La sociedad sólo ha conocido dicha reforma, por lo que declaran las diputadas y los diputados, pero como siempre pasa, los ciudadanos nos quedamos a medias, para comprender el alcance de dicha reforma.

Hay un punto en el dictamen de dicha reforma, que de llevarse a cabo, se justificaría la iniciativa de reforma de la actual legislatura. Nos referimos a la inclusión de los grupos históricamente marginados por los partidos políticos, entre ellos, comunidades indígenas, migrantes, personas con discapacidad, y la comunidad lésbico-gay. Otra novedad de dicha reforma, es la manera de cómo llegarán de aquí en adelante, las diputadas y diputados pluris. En teoría la reforma está llena de buenas intenciones, el reto será que se haga realidad.

Si fueran en alianza otra vez, el PRI, PAN y PRD, Es muy probable que las candidatas y candidatos de acción nacional, queden en segundo lugar para convertirse en pluris. De acuerdo a la reforma, ahora si habrá piso parejo entre indígenas y mestizos, se turnarán, los trienios, Por ejemplo, de la presidencia municipal y las regidurías. Otro tema que tendremos que ver en su momento, es como acomodan los partidos a las candidatas o candidatos tanto de migrantes, de las personas con discapacidad y la comunidad LGBTQ+. ¿Se atreverán a poner como candidatas y candidatos encabezando las primeras formulas? ¿Los colocarán para que queden en segundo lugar de la votación y de esa manera, lleguen a Congreso del Estado?

Si algo nos queda a deber dicha reforma, sería, por ejemplo, que los regidores sean electos de manera directa y no como ahora sucede, que se las reparten a las amigas y a los amigos de los dirigentes en turno. No vemos tampoco, la revocación de mandato para gobernador. Y ya encarrerado el gato, para las diputadas y diputados. No se contempló también, que nuestra democracia estatal sea menos cara. Del tema de la reelección, habrá quien pueda ser diputada y diputado por doce años. En fin, solo nos queda esperar ver si esta reforma funciona en los hechos.

Ni modo: seguiremos teniendo la democracia más cara del mundo, y una burocracia electoral que nos cuesta miles de millones de pesos al año y una elite de consejeras y consejeros, que viven como jeques árabes