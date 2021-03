Llegó para quedarse

Este artículo lo escribí el 4 de enero de 2005 en El sol de Durango. Lo reproduzco porque considero que puede ser de interés observar el gran salto del Marketing en este ámbito.

“La manera de hacer marketing en internet ha evolucionado gigantescamente en los últimos años, ya que al darse cuenta los ejecutivos de las empresas que podían llegar a todos los mercados del mundo y a cualquier cliente, iniciaron el desarrollo de nuevos métodos para explotar este medio y obtener ventajas con su uso, baste mencionar que en 1997 la población de usuarios de internet ascendía a 100 millones en todo el orbe y que el tráfico de internet se está duplicando cada 100 días (Forrester Research Inc.), lo que implica que al internet ya se le considera como un medio más de comunicación.

Esta concepción se está generalizando cada día más por los directivos de las diversas empresas de marketing y publicidad. Actualmente el marketing en internet se despliega en un mundo virtual mostrando a los clientes sus productos, catálogos, ofertas, promociones, servicios etc., procurando la comodidad del cliente para que efectúe su compra desde cualquier parte del mundo y mediante una transacción que cada vez se hace más fácil.

De este modo, la industria del marketing en internet ha logrado consolidarse como un método alternativo de supervivencia para muchas empresas, por lo que para estas organizaciones ahora el principal reto es mantenerse en el mercado y mostrar la efectividad del medio con proyectos efectivos que lo sustenten.

Sin embargo, aún cuando las empresas que utilizan este medio y han llegado a tener éxito, se enfrentan a tres grandes desafíos: primero establecer un vínculo entre visitantes y compradores, otro, crear un lazo personal con los compradores y finalmente, convertir a los visitantes de los portales en compradores leales.

En nuestro país, las empresas están utilizando cada vez más el uso del marketing por internet ganando terreno contra la competencia nacional y defendiéndose de la extranjera, pero, me parece que la mayor inversión esta aún encaminada solamente con fines publicitarios.

Por otro lado, hay que considerar con cuidado las cifras que se publican con respecto al comercio electrónico en México, si se razona que el comercio electrónico existe solo en aquellos sitios de internet en donde el usuario ingresa, selecciona el producto, paga vía tarjeta de crédito y a los pocos días recibe el producto adquirido en las puertas de su casa, es decir, se hace una transacción comercial electrónica sin pagos en efectivo o depósitos, todo a través de las nuevas tecnologías, muy diferente a los llamados sitios de compras electrónicas, en donde las transacciones se realizan vía COD (cóbrese o devuélvase), pago en efectivo, esto no es comercio electrónico, sino “fachadas electrónicas de transacciones tradicionales” (Mund).

Según algunos empresarios mexicanos, opinan que el marketing en el comercio electrónico tardará en prosperar en México por dos poderosas razones: El crédito y la confianza. El problema del crédito porque se sabe de sobra lo caro de éste mediante el uso de la tarjeta de crédito, entre otras cosas más como la clonación, robo etc. y el de la confianza pues…simplemente porque los mexicanos no tenemos la cultura de pagar por adelantado un producto que no hemos visto físicamente… “dando y dando”.

Por lo anterior, me parece que los mercadólogos especializados en el comercio electrónico de nuestro país, deberán trabajar arduamente contra estos dos arraigados elementos para que el marketing por Internet pueda prosperar en México, para beneficio de empresas y clientes”.

Actualmente, merced a la pandemia, “el marketing por internet” tiene un impulso insospechado y todavía no cuantificado con certeza. Se han roto paradigmas en los procesos de compra-venta de los clientes y su comportamiento de compra ha cambiado significativamente. Los productores y vendedores también han cambiado sus procesos. “El marketing por internet” llegó para quedarse.