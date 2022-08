Lo bueno, cuenta

El Parque Guadiana, junto con el Cerro los Remedios y Catedral, son los testigos mudos, del transcurso de la historia de esta centenaria ciudad.

Siendo gobernador el estimado, hoy finado Ángel Sergio Guerrero Mier, en un evento en los propios terrenos del parque, dijo a los presentes: Quién no ha disfrutado de este oasis verde en medio de la ciudad, ¿quién no paseó en sus años mozos, tomados de la mano de su pareja, a la sombra de estos árboles, ¿quién no vino al lago de los patos a verlos zambullirse?

El crecimiento de la mancha urbana se fue comiendo el espacio con construcciones del orden público, pero también en el desorden urbano, del orden privado, cada administración de gobierno estatal o municipal, hacían y deshacían a su antojo, a su capricho, ahora una arpa, mañana un trenecito, luego nacimientos o tianguis de esto y aquello, el parque se fue impactando hasta que un grupo de ciudadanos libres, pusieron el dedo en la llaga, las manifestaciones en contra las pretendidas construcciones de edificios que albergaran al DIF con más de trece mil metros de cemento, así como las oficinas de la Comisión Nacional de Fomento Educativo (Conafe), en el sexenio pasado, obligó a los pretendientes a cambiar los proyectos, salvo uno, la construcción de lo que hoy conocemos como Cecoart (Centro Estatal del Conocimiento y las Artes).

El Congreso local, tenía, como se dice coloquialmente, congelada la iniciativa de declaratoria de área natural protegida, por otro lado, la parte administrativa del gobierno estatal, se regocijaba y justificaba, “echándole” la culpa a los legisladores, ni para atrás ni para adelante, excusas y pandemia brindaron vacaciones, otros le llamaron “home office”.

Se tuvo que agarrar al toro por los cuernos, se habló con Gerardo Villareal, presidente de la Comisión de Ecología, quién mostró interés y trabajo desde el principio, así se logra que se emita el decreto No. 334.

Pero quedaba otra lucha por librar, la elaboración del programa de manejo, mandato en el transitorio de dicho decreto, estableciendo que sería la legislatura quien aportaría el recurso económico para hacerlo, cosa que no sucedió.

Reto y oportunidad, en el marco de la política del gobernador Rosas Aispuro, se convoca a participar de manera honorifica a intelectuales, académicos, asociaciones de la sociedad civil, tres órdenes de gobierno, sector privado, formalizándose cuatro mesas de trabajo: Fauna, flora, infraestructura y social, quienes trabajaron de manera autónoma y con toda la libertad, fue así que hoy se presenta el programa para consulta pública, sin duda se enriquecerá, por la convicción de que con sociedad y gobierno, se obtienen mejores resultados.