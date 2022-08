Lo verdaderamente preocupante

Cosas imposibles de creer, pero ciertas. Por las noticias del pasado lunes me entero que, Joaquín Naasón García , líder de la iglesia La Luz del Mundo, desde su celda en la cárcel de California, EE.UU., en donde se encuentra purgando su condena por delitos de abuso sexual de menores y por tráfico humano, se comunicó con sus manipulados feligreses en lo que le llaman “La Santa Cena”.

Les manifestó que: “estaba con sus fieles, gozoso, lleno de llanto y bendición porque Dios les había permitido estar juntos”; y eufóricos le respondían sus fieles, quienes lo consideran el apóstol de Jesucristo, no obstante, se haya declarado culpable de los delitos que le imputaron.

También me entero de que, ante los disturbios y terrorismo desatados en Guanajuato, Jalisco, Ciudad Juárez, Tijuana y otras partes de la república, el presidente declara que la prensa y los conservadores han sido los culpables del sensacionalismo, creando un ambiente de incertidumbre y miedo, queriendo levantar una campaña de inestabilidad, de desgobierno, y agrega: Hay un interés de nuestros adversarios de magnificar las cosas y hacer un periodismo sensacionalista amarillista.

Lo sorprendente es la capacidad de unos y otros para manipular a las personas. A los discípulos de Naasón, quizás se les haya infundido miedo y las creencias del castigo eterno las hayan creído, así como que él es el salvador quien los liberará de cualquier condena que pudieran padecer en la otra vida.

De la misma manera, el ahora presidente, mientras estuvo en campaña, juró que acabaría con la corrupción y ahora no tan sólo ha crecido, sino que hasta tolera a toda clase de corruptos y los promueve para puestos de mayor prestigio. Juró también, que acabaría con la delincuencia y la violencia que se padecía, misma que ahora desmesuradamente se eleva y supera todas las barreras. Y, para colmo, todo lo que prometió ha resultado lo contrario.

Alguna vez hemos caído en la manipulación por un psicópata, pues ellos poseen muchas habilidades para descifrar las necesidades, gustos, miedos, chantajes emocionales, engatusar a las personas tratando su voluntad por medio de falsos halagos, por seducciones o cortejos con la finalidad de lograr lo que se desea, pero ante tanta evidencia negativa, no es posible continuar con los ojos vendados.

Sí, se trata de Naasón, quien se ha enriquecido con el dinero de sus feligreses y, hasta se declaró culpable de haber violado a niñas y traficado con personas, resulta increíble que aún existan personas que lo puedan considerar como el apóstol de Jesucristo.

Por lo que respecta a una persona inculta, ignorante, con una nula preparación, que confiese su incapacidad para llenar un cheque bancario, que como estudiante fue de baja calificación, su dificultad para expresarse correctamente y miles negativos más, como las demostradas por señor presidente, me resulta imposible entender que existan personas con tan poca capacidad para creerle y seguirle creyendo.

El engaño a la sociedad entera ha sido la principal arma de los falsos profetas y también del presidente. Un dilecto amigo me decía que estaba preocupado por todas las actitudes negativas que encontraba yo del presidente, pero a mí me resultaría más lógico, que mi amigo se preocupara al igual que yo, por quienes creyeron y aún le creen al presidente y que, nuestro país se atiborre de gente ignorante, que festeje el tirar un aeropuerto que distinguiría a nuestro país en el mundo y aplauda la creación de otro en donde se haya gastado más, que con dificultades se pueda acceder y no tenga la eficacia en sus operaciones; que, ante el aumento de la delincuencia, los disturbios, pésima economía, toma de acciones incorrectas y negativas, nulos planes de desarrollo, y cada vez más carencias en el país, resultando evidente la nula gobernabilidad, no obstante así, pueda tener adeptos un desequilibrado mental al frente de nuestro país.