Lorenzo Ortega: Un escritor y poeta del pueblo

La lectura es la herramienta básica que abre conciencias y alimenta el espíritu. En ese tenor, tomé uno de mis libros que tenía en espera de ser leído y al introducirme a su contenido, de inmediato supe de su valía.

Convencido de que el texto que seleccioné como lectura, no sólo alimentaría mi espíritu, sino que realizaría una viaje introspectivo a la vida personal, familiar y profesional de un cronista, escritor y poeta nato, que dada la modestia de su autor, quizá no se atrevería a manifestarlo, pero después de analizar su extensa obra, me ha quedado claro que el maestro Lorenzo Ortega Flores, es un inmejorable creador de textos, que junta sus ideas y las hilvana con un corazón desprendido de toda malicia. Así es Lorenzo Ortega “El borrado”, un caballero en toda la extensión de la palabra, cuya esencia es desnudar su alma y pensamiento para ofrendarlo a sus semejantes.

Recientemente asistí a la presentación de su libro: “Autorretrato, anécdotas y narraciones de la sierra duranguense”, redescubriendo su mérito de encumbrar a su terruño serrano, toda vez que es un personaje que jamás renuncia a sus orígenes.

El profe Lencho, es el clásico personaje prototipo de aquellos que fueron criados y amamantados en la región serrana y de las quebradas de Durango, al seno de una familia que lo preparó y estimuló para luchar en la vida, colmado de valores, tomando como fuente de inspiración a un recóndito pueblo de la serranía de San Dimas, Durango, llamado Potrerillos del Casco; cuyas costumbres y tradiciones aún perduran y se complementan con la solidaridad y el amor fraternal.

El peregrinar en su vida personal y profesional, lo llevó a recibir durante su juventud, su temprana educación formativa en materia pedagógica en la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera”, en el municipio de Canatlán, Dgo., posteriormente su experiencia docente, liderazgo social, político y sindical, fueron plasmados en su libro, siendo alimentadas sus vivencias, con anécdotas y narraciones extraídas por la senda de su fecunda existencia, manejando con honestidad y diligencia el lenguaje del pueblo, asociado a un sentido nato y relajado para hacer crónica, sumado a su extraordinaria habilidad como virtuoso narrador y conversador, conduciéndonos de la mano, al conocimiento vivencial de los tiempos y las formas que como autor pretende darnos a conocer a través de su obra.

El maestro Lencho, es un poco de todo, y lo hace sin alardes de grandeza; es un consumado escritor, editorialista, poeta, ensayista y cronista, cuyos textos ya lo ubican como un referente obligado de la literatura durangueña; prueba de ellos son las obras: “Senda”; “Libertad de expresión”; Anécdotas y Narraciones de la Sierra”; “Vivencias” y Autorretrato, Anécdotas y Narraciones de la sierra durangueña”, y otras no menos importantes dentro de su extensa bibliografía. Del maestro Lorenzo han sido expresiones como la de Joaquín Martínez Garza, director de “El Sol de Durango” refiriéndose de él como: “Un apasionado de su profesión y del inmenso y bello Estado de Durango y de su gente… es alguien comprometido consigo mismo y con la sociedad en la que nace y se desarrolla”; por su parte el periodista Pilar Aguilar, se expresó del trabajo literario del maestro Lorenzo Ortega al tenor siguiente: “Utiliza un estilo académico en sus trabajos, sin abandonar su sencillez que lo liga a su estirpe y la causa social que maneja en sus temas, siempre son un atractivo”.

Por su parte el maestro José Ángel Muñoz Ibarra escribió de él: “Hombre de su época y que hizo época, cerrando ciclos de la microhistoria…”; El Profr. Máximo Rodríguez se expresó de él como “un individuo clasificado entre los seres de doble pensamiento: Uno lo aplica a las ideas, porque su sensibilidad sobrepasa los límites de la mediocridad cotidiana, y por ello empeña todo su talento en crear un mundo ideal, un mundo paralelo de metáforas, imágenes y sueños”. Por todo ello, bienvenida la obra de Lorenzo Ortega Flores y que nos siga deleitando con su ágil pluma y pensamiento para leer y releer los pasajes de la vida de un durangueño ejemplar.