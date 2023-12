Los 75 años de la Declaración Universal de los D. Humanos

“No se puede matar aquello por lo que luchamos”

- Jean Dominique





En ocasión del Día de los Derechos Humanos de 2023, se cumplieron ya 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cual constituye un hito histórico, cultural, político y jurídico por lo que este documento representa para el conjunto de nuestras prerrogativas esenciales y libertades públicas, así como para el seno de la comunidad internacional.

La Declaración ha servido como instrumento base para el andamiaje político e institucional de los derechos humanos, pues en ella se contienen las grandes directrices a seguir en esta materia tanto para los gobiernos como para las organizaciones y, desde luego, para la ciudadanía vista como un todo, lo cual paulatinamente ha contribuido a la construcción de una cultura de derechos fundamentales que tanto hace falta en el momento actual.

Tres cuartos de siglo se dicen fácil pero haber llegado a tan significativa cantidad de años no ha sido una empresa sencilla, sobre todo por la convulsión que caracterizaba al mundo en la segunda postguerra y por lo difícil que ha sido la suma de acuerdos, esfuerzos y voluntades de 1948 a la fecha. La amenaza de un nuevo episodio bélico a gran escala durante la Guerra Fría, así como la carrera armamentística, espacial y tecnológica entre el bloque encabezado por Estados Unidos y por el de la Unión Soviética, trajeron consigo un riesgo latente que chocaba con el gran objetivo de edificar los derechos tanto en la cultura como en la conciencia y en el imaginario colectivo, aunado a la paz y seguridad internacionales que, desde un primer momento, fueron el objetivo central de la Organización de las Naciones Unidas.

Afortunadamente, los peligros de una guerra masiva lograron conjurarse pero no así los enfrentamientos focalizados desde una perspectiva geopolítica, los cuales obligaron a que la Declaración verdaderamente se tomara en cuenta como una carta de naturalización de los derechos no sólo en el discurso sino en la praxis. Más adelante, la globalización traería otro tipo de desafíos para las sociedades de finales del siglo XX, con la notoria necesidad de reivindicar los derechos más básicos, no habiendo otro dispositivo más idóneo y propicio que la Declaración.

Quizá el aspecto más notorio de la Declaración sea su capacidad para haberse convertido en el instrumento rector a nivel global en el tópico de los derechos humanos con todo y que, formalmente, no es un cuerpo jurídicamente vinculante u obligatorio en cuanto tal. Con todo y ello, ha logrado revestirse de un influjo y de un peso moral digno de tener en cuenta, logrando que sus recomendaciones hayan sido asumidas de manera frontal por una buena cantidad de naciones a lo largo del mundo. Los convenios, pactos y tratados que han surgido a partir de ella la tienen como antecedente inmediato, directo y palmario, lo cual también constata que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y otras disciplinas de impronta contemporánea encuentran en la Declaración a su motor de propulsión.

Celebrar su existencia y procurar mecanismos más amplios de vigencia, efectividad y eficacia de la misma es una tarea que nos corresponde a todas y todos.