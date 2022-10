Los chairos también tienen otros datos

En redes sociales nos llegan muchísimas cosas que, siempre es bueno corroborar su autenticidad, saber si lo que se difunde es verídico o son inventos.

No obstante, que llegamos a comprobar la certeza de muchos acontecimientos, existen los “otros datos”, los pretextos completamente infantiles, las culpas al pasado, etc. Por dar un ejemplo, de acuerdo con las mismas cifras que el gobierno federal dispone para la ciudadanía, se ha comprobado que, en la actualidad nuestro país es el más violento de la historia moderna de México, tal y como lo recalcó el periodista Jorge Ramos, en una de las mañaneras, aunque desde luego, el presidente respondió que tenía “otros datos”, y mediante sofismas por demás inverosímiles que solamente sus fieles fanáticos le creen, buscó justificación.

Sus sumisos solovinos, siempre esperan la forma en que deben de opinar y así lo hacen, tan es así que, en la última década del siglo pasado, atacaban a Bartlett, pero ahora lo defienden. Criticaban a Peña porque no sabía inglés, pero defienden a AMLO que no sabe hablar el español. Lozoya era un corrupto para los chairos, hoy lo aplauden y defienden. Decían que Peña era un servil ante Trump, en la actualidad aplauden que AMLO apoye en su campaña a semejante loco. Hacían un escándalo si sabían de alguna compra del gobierno sin licitación; en la actualidad, de cada 10 compras que hace la presidencia, 9 son sin licitación. Armaron buen escándalo por la Casa Blanca de Peña y los lujos en los que vivía, en la actualidad señalan que AMLO y sus hijos tienen derecho de vivir con todos los lujos que se les ha encontrado. Protestaban por los 16 mil homicidios dolosos en la época de Calderón, y los 27 mil en la época de Peña, pero callan por los más de 136 mil que ya se han acumulado con la política de abrazos y no balazos.

Pedían a gritos y con insultos, que regresaran al Ejército a sus cuarteles; en la actualidad, lo que más desean hoy, es que el ejército esté en donde sea, hasta en la administración pública, los ponen a hacer aeropuertos inútiles, construir refinerías, trenes sin ninguna utilidad y todo el dinero que han tirado a la basura jamás podrá ser recuperado; militares en atención y administración de aduanas, están ya gobernando, pero ha sido la línea que se les ha dado y, nuestros queridos chairos dicen que es lo correcto, porque así se los indujeron.

El inventar otros datos y no admitir la realidad, puede producir en quien lo hace una psicosis, pero inducir a sus fieles mascotas a negarse a la realidad, debido a la incapacidad de afrontarla por la megalomanía del narcisista que los guía, trae como consecuencia no tan solo el mentir, sino el mentirse a uno mismo y a diferencia de lo que se dice sobre la mitomanía, esto no es decir mentiras, es decir compulsivamente mentiras, creyéndose que son la verdad. Al negar una realidad, la sociedad se sumerge en un nivel primitivo de comportamiento, ocurriendo lo mismo en un individuo cuando se encuentra aislado.

Ahora solicitan los buenos chairos, que Elena Chávez pruebe y denuncie lo que indica en su libro “El Rey del Chash”, pero nunca le han pedido a su presidente, que pruebe y denuncie tanta mentira y difamación que hace todas las mañanas. Tan solo, que comprobara la corrupción que dijo existía en el aeropuerto de Texcoco, por la que se tiraron a la basura más de 332 mil millones de pesos.

Los valores de la vida, para saber vivir, están en la aceptación de la realidad; tener capacidad para asumir nuestra propia vida, tal como es, significa aceptar la situación real con sus altas y sus bajas, sin intentar cambiar lo que no está en nuestras manos.

Solamente aceptando la realidad, sabremos valorarnos y superar con éxito las situaciones más complicadas, y así, crecería nuestro país. Pero para poder evolucionar en sociedad, es fundamental el crecimiento personal y aceptar las realidades por crueles y duras que puedan ser.