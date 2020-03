Los demonios del presidente López Obrador

La crisis económica que se viene para México será brutal, se espera una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de entre el 4.8 y el 6.7%, aunque hay especialistas que señalan que el desplome superará el 7%.

Además, se estima que se perderán alrededor de 25 millones de empleos formales, más lo que replicará en los no formales. También se calcula habrá una reducción en las exportaciones de 1,369 millones de dólares.

Al bote pronto podríamos suponer que es una consecuencia esperada por la pandemia del coronavirus (Covid-19), todas las economías del mundo se verán en problemas. Pero lo lamentable es que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha contribuido en buena medida para que las cosas “pinten” de esa manera, su política económica y el manejo que su gobierno le dio al Covid-19 han sido simplemente desastrosos.

Hoy México no tiene asideros de donde sujetarse para medio capotear la crisis, las principales fuentes de ingresos están en riego: Los precios del petróleo siguen cayendo y Estados Unidos de pronto se ha colocado a la cabeza de los países con personas infectadas, así que la desaceleración económica será inminente y las medidas sanitarias que implementarán para tratar de evitar más contagios golpearán sin duda a los connacionales, por lo que se espera una menor cantidad de remesas.

Es dable señalar que la crisis se veía venir desde antes, el Covid-19 sólo aceleró los acontecimientos, debemos recordar que el autodenominado gobierno de la Cuarta Transformación (4T) tenía a la economía prendida con alfileres, México estaba reportando índices de crecimiento del 0% y las calificadoras le recortaban un día sí y el otro también el nivel de inversión.

El presidente López Obrador ha conducido al país al estado en que hoy se encuentra, ha tirado por la borda la oportunidad de ser el mejor presidente de la historia, lo tenía todo: niveles de aceptación del orden del 80%, legitimidad popular -arrasó en las elecciones-, una mayoría en el Congreso y la cooperación de los empresarios. ¿Qué le pasó entonces? Sus demonios han sido más fuertes. Mire.

López Obrador vive estacionado en los tiempos en que el presidente dictaba el ritmo de la economía, le ha resultado imposible de comprender que los mercados son ahora los que marcan la pauta. No es descabellado suponer que sí cree realmente que él hizo que bajara el precio de la gasolina.

No acaba de entender que ahora la inversión pública no se hace por capricho ni para ganar popularidad, debe ir encaminada, además de satisfacer una necesidad colectiva, para generar nueva riqueza. El aeropuerto de Texcoco era una de esas inversiones, iba a generar 45 mil empleos y una derrama económica de millones de dólares, pero sus demonios le susurraron que no era buena la idea y orquestó una consulta para cubrirse con “el pueblo sabio” y cancelar la obra, echó al cesto de la basura los 120 mil millones que se habían invertido y deberá pagar 71 mil millones de pesos por la cancelación de 692 contratos.

A cambio, sus demonios le recomendaron hacer una refinería en Dos Bocas, destinará 12 mil millones de dólares en una obra técnicamente inviable, lo dijo el mismo Instituto Mexicano del Petróleo. Y fueron más lejos, le dijeron que hiciera un aeropuerto en Santa Lucia, le destinará 70 mil millones de pesos, a pesar de que expertos nacionales e internacionales le dijeron que no era conveniente hacerlo en ese lugar. Los creativos demonios remataron con la brillante idea de gastarse unos 150 mil millones de pesos en el Tren Maya, sin importar la deforestación y el rechazo manifiesto de los pueblos originarios.

Sus demonios tampoco le permiten razonar que sus programas sociales no van a resolver el problema de la pobreza, lo único que ha logrado es incrementar el consumo, aunque en gran medida ha sido de artículos o productos superfluos. No le ha interesado saber que son programas progresivos, esto es, que cada vez será más el dinero que necesitará para cubrirlos. Los 300 mil millones de pesos que la administración de Peña Nieto dejó en el Fondo de Estabilización Presupuestaria, que estaban destinados para crisis como la que hoy se vive, se fueron a las pensiones y becas.

La última “monería” de sus demonios fue la cancelación, a través de una encuesta amañada -como la que hizo para cancelar el aeropuerto en Texcoco- de la planta cervecera Constellation Brands, en Mexicali, Baja California, se perderá una inversión de 1,400 millones de dólares y 2 mil empleos directos, aunque lo más grave es el mensaje negativo que México manda a los inversionistas, les estamos gritando que no traigan su dinero a este país en donde el dedito del presidente es quien toma las decisiones importantes.

Al momento de escribir la presente reflexión el discurso del presidente había cambiado –otra vez-, durante semanas subestimó el Covid-19, salía de gira, provocaba aglomeraciones, besaba niños, rechazaba ponerse incluso gel antibacterial, ese ejemplo hacía que “el pueblo sabio” no se tomara en serio la pandemia; ahora AMLO está pidiéndole a la gente que no salga de su casa. Tal vez si desde el inicio hubiera hecho el llamado habría menos infectados hoy.

Por cierto, si usted tenía la duda, le comento que los demonios del presidente López Obrador se llaman: ignorancia, incompetencia y soberbia, sin dejar de mencionar al mayor de los demonios, al que apodan el acomplejado.