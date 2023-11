Los desechos de Otis

Cuando los fenómenos naturales –sismos, huracanes, inundaciones- han golpeado a México, de inmediato surge la retorica discursiva que exalta la fortaleza y unidad de un pueblo que –dicen- se crece ante la desgracia y saca lo mejor de sí para superar casi cualquier cosa.

Desafortunadamente la expresión se queda en el discurso, el huracán Otis que golpeara brutalmente a Guerrero expuso la realidad de un sector importante del pueblo guerrerense que en la tragedia se dedicó a cometer actos de rapiña, muchos de ellos por demás absurdos, se robaban aparatos electrodomésticos cuando ni siquiera había luz.

Pero lo más lamentable es que le robaron a quienes padecían en carne propia la tragedia, hay declaraciones de afectados que señalaron que había personas que entraban a las casas a robarse lo poco que quedaba.

Me parece que ante los deleznables hechos ocurridos por el paso de Otis en el estado de Guerrero, no queda más que reconocer la triste realidad: no todo el pueblo mexicano es bueno y sabio, y eso no es responsabilidad del gobierno, la falta de valores y principios ya es responsabilidad de cada quien.

Por eso no debe sorprendernos cuando los políticos salen a la palestra a lucrar con la tragedia; los de oposición para pegarle al gobierno de la 4T, los oficialistas para pegarle a la oposición y todos juntos para salir en la foto recabando víveres para los hermanos en desgracia.

El primero en hacerlo fue el propio presidente López Obrador quien no la dejó ir, aprovechó la coyuntura para pedirles a los ministros de la Corte que cedieran los 15 mil millones de los fideicomisos para la reconstrucción de Acapulco.

La realidad es que cuando la naturaleza se manifiesta con toda su intensidad nos muestra, por un lado, que los seres humanos tenemos poco que hacer ante ella, y por el otro, que el pueblo tiene al gobierno que merece.

