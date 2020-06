Los distractores son para ocultar

Los distractores en la política son constantes y permanentes, que se llevan a cabo precisamente para eso, para distraer la atención de algo, de un acontecimiento o de un error, que se desea no sea tan llamativo o tan evidente.

Entre las personas que trabajan en los gobiernos, constantemente se llevan a cabo estas prácticas, recuerdo el caso del entonces gobernador de Oaxaca Nelson José Murat Casab, quien, para crear un distractor de algo, montó un teatro para decir que habían balaceado el vehículo que lo transportaba.

Pero lo malo es que, si no se prepara bien el drama se descubre la falsedad, y así fue, pues al momento de hacer su declaración ante el fiscal, manifestó el entonces gobernador, que al ver a los agresores se agachó, escuchó los impactos de las balas y fue cuando vio que el vidrio del parabrisas se le caía encima. Pero el agente investigador le interrumpió para decirle: - Pero el vidrio del vehículo no se cayó - Contestando sumamente indignado, molesto y soberbio: - ¡Pues yo sentí que se me caía el mundo encima! Después se supo que todo había sido una invención del gobernador.

Pues así, la gran mayoría de los políticos que ya se encuentran en posesión de sus cargos, para evitar dar a conocer en forma muy notoria alguno de sus errores, de sus equivocaciones, esconder algún plan malévolo, no dar su brazo a torcer, o no reconocer su ignorancia, recurren a la búsqueda de un distractor y, pudo haber sido el motivo del documento, ahora conocido como “BOA”, que a decir de un diario de la ciudad de México, un personero de Morena se acercó a ese diario para manifestar que traía un documento que exhibía un complot en contra del presidente, siendo su intención que dicho diario lo publicara en su edición del martes 9 pasado. Al pedirle fuentes, al enviado de Morena, y no poder concretarlas, lo único que se pudo saber era que se fraguaba un plan siniestro denominado Proyecto BOA (Bloque Opositor Amplio), que fue lo que justamente dio a conocer desde el púlpito de la Presidencia en su homilía mañanera el presidente, indicando que le había llegado al palacio por parte del “pueblo”, y que dicho documento refiere que los partidos opositores, y aquellos personajes de trayectoria reconocida que han llevado críticas en contra del presidente, que para él son de lo más perverso que puedan existir, pretendían a toda costa desestabilizar su gobierno.

Que, analizando la posibilidad, no debe ser considerado como ningún “compló” ya que, si abiertamente lo han criticado y han señalado detalles que se juzgan incongruentes dentro de su administración, eso es legítimo, pero para él serán sus opositores.

Si llegamos a considerar que su proceder es resultado de la manifestación de signos o síntomas de narcisismo, posiblemente también, pero de la forma presentada, no cabe duda de que fue un distractor, crear un foco de atención en el que se disolviera la categoría de conservador que le asignó Enrique Krause, ante la comprobación de sus actuaciones orquestadas en contra de Jalisco.

Voltear a otro lado para no comentar la actuación de la horda de salvajes, que supuestamente protestan con la cara tapada ocultando su identidad, y lo único que hacen es destruir, saquear, pervertir, dañar, robar, desestabilizar, como lo hacen en la Ciudad de México, y a donde desean mover a sus vándalos. Pero según el presidente y la Sheinbaum, eso es protesta, que dista mucho de serlo y sí dañar a una sociedad pacífica que vive de sus fuentes de trabajo y en donde tanto el presidente como la jefa de la ciudad de México son cómplices de esos delitos cometidos por permitirlos. Algo certero tiene el meme recién desempacado de: “Cría un ‘chairo’ y te saquearán los oxxos”.

Ocultar que no se ha domado la pandemia como se pregonó, tal vez para poder salir a continuar con su campaña, y hacer sus parapetos del Tren Maya, en donde indicó que ganó el diésel a la electricidad, y si se apura quizás sea mejor para él el carbón que el mismo combustible, indicando que de esa manera se realizará el funcionamiento del mencionado tren, lo que será un claro ejemplo de retraso, mientras en todos los demás países se están construyendo ferrocarriles con conducción eléctrica, en nuestro país tal vez se desea mejor usar el carbón y que, la contaminación abunde en grandes cantidades.

Que han aumentado en forma gigantesca los enfermos contaminados del Covid-19 y los fallecimientos a causa de la misma enfermedad, contrario a lo indicado por el subsecretario que en ocasiones dice una cosa y en otras ocasiones se contradice.

Distraer se pueda comentar que, en la página oficial del Banco Mundial, se indican que son ya 5 créditos los que ha solicitado el gobierno de López Obrador, en sus 18 meses de gobierno que ascienden a $ 2´130,000,000 de dólares, mientras que en los 6 años de EPN fueron $ 2´331,000,000. (Se puede consultar en el link del Banco Mundial).

No sería de extrañarnos que se trate de ocultar también tantas absurdas iniciativas de leyes, en las que se quiere acaparar absolutamente todo por el ejecutivo del gobierno federal, y se podrían escribir mil páginas de ocurrencias, equivocaciones, oscurantismos y arbitrariedades que comete la 4T.

Pero así como al ex gobernador de Oaxaca, se le descubrió su teatrito, al presidente también, pues los especialistas que analizaron el documento que dice le llegó al palacio por parte del pueblo bueno y sabio, al estudiar los metadatos y las propiedades del mismo, se reveló que el autor de dicho instrumento, posiblemente había sido una persona de nombre Omar Cervantes, que es el director de comunicación social de la Secretaría de Gobernación, o sea que, mandó fabricar su distractor para pasarse por mártir e indicar que los perversos que lo critican son los siniestros y malignos que le están fabricando un “compló”.

Se está considerando que es parte de la personalidad del presidente, crear enemigos imaginarios; la necesita provocar, crear encono y dividir; e insistir permanentemente que, en su contra siempre existe un “compló”.