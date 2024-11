Los duranguenses decidimos

Una de las políticas públicas, que desde mi punto de vista debería implementar todo gobierno, es lo relacionado a cómo se debe gastar el dinero público, tal es el caso de la estrategia que mantiene el gobierno municipal de José Antonio Ochoa Rodríguez, quien para el último año de su administración ya se trabaja en la organización de las proyectos seleccionados para que el próximo 8 de diciembre los ciudadanos acudamos a votar por el que más nos convenza, y se deberá estar realizando durante el 2025. El Presupuesto Participativo poco a poco va ganando “terreno” entre quienes proponen y entre quienes decidimos, de eso se trata.

Y es que el mayor mensaje que los ciudadanos enviamos es precisamente con la participación, pues en los últimos dos años hubo una diferencia en cuanto a la participación mayor a los 10 mil sufragios, pasando de 20 a 30 mil personas que acudieron a los centros de votación, pues hay quienes respaldaron una calle, un domo u algún otro proyecto donde haya un beneficio en general, es decir, que varias familias puedan verse beneficiadas, y es ahí donde está el éxito que esta estrategia ha tenido, pues los promotores de las obras buscan llevar el mayor número de vecinos que los respalden; es una sana competencia, donde de todas formas la comunidad sale ganando.

Desafíos.

Como en toda estrategia gubernamental los desafíos son muchos, máxime cuando el número de solicitudes se incrementa de un año a otro, pues al final del día el presupuesto de los 70 millones no varía, por lo que cada proyecto autorizado para participar no debe pasar los dos millones de pesos en su aplicación. El primer reto es buscar que el presupuesto se incremente, eso es claro, pues estoy seguro que la inmensa mayoría de las propuestas son buenas y viables, pero todo se tiene que cerrar entre 170 y 180 proyectos para ser votados. Ojalá que con estos ejemplos que se han puesto en el gobierno de Toño Ochoa se considera cada vez más la inyección de más recurso, vale la pena.

Rural.

Logísticamente hablando uno de los retos de la implementación de este Presupuesto Participativo, es la inclusión de proyectos también en la zona rural de nuestro municipio, no solo en el área urbana, y esto implica que las familias del campo también obtengan el beneficio de proyectos que se habrán de implementar en su comunidad. Las necesidades son distintas pero no por ello dejan de ser importantes, pues quienes habitan ejidos y comunidades, aunque estén cerca, tienen sus propia visión de desarrollo y esta distribución del recurso hará no solo que se organicen, sino que también cuiden las obras que ganen en las urnas el próximo 8 de diciembre, de eso se trata también, que todos valoremos el recurso que se destina a estos proyectos que serán ganadores.

Político.

Claro que políticamente hablando a Toño Ochoa este tipo de políticas públicas le permiten estar cerca de las principales demandas de los capitalinos, y con la posibilidad de resolver gran parte de ellos, pues finalmente el dinero no alcanza para todo; pero además mantienen al presidente municipal en contacto con los ciudadanos de todo el municipio, pues no podemos negar que las estrategias que se han desplegado sí han permeado con la sociedad, por lo que de manera natural estaría buscando la reelección, incluso con el respaldo de prácticamente la totalidad del panismo en el municipio que

gobierna.

Informarnos.

Vale la pena que todos nos informemos de los proyectos que serán votados este próximo 8 de diciembre, luego de que se emitiera la convocatoria el pasado 18 de octubre, pues es nuestra responsabilidad también conocer en dónde podrían destinarse recursos, pues entre más interés mostremos en este tipo de “elecciones”, más resultados positivos habrá para el municipio. Así de sencillo.