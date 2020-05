Los gobernadores quieren más...

En el gobierno de Durango de 1998 a 2004, hubo una gran controversia entre el Ejecutivo y el gremio médico por la aplicación de un impuesto sobre los servicios médicos del 5%, el cual afortunadamente no se dio -otra historia de Durango, ya habrá tiempo para comentarla-.

En ese entonces me tocó vivirla como presidenta de la Asociación de Médicas Duranguenses y al doctor José Aispuro como presidente de la Gran Comisión de la LXI Legislatura de Durango. Meses de escuchar a los expertos explicarnos la importancia de los impuestos. Los impuestos nos decían, “son el principal recurso con el que cuenta el estado para crear desarrollo económico y social, es obligatorio y se llaman impuestos porque se imponen”.

Traigo el tema a colación porque le encuentro relación con las expresiones de algunos gobernadores desde hace varios meses (creación del INSABI), llaman la atención de la opinión pública sobre la oportunidad de revisar el pacto de Coordinación Fiscal de nuestro país.

Es un derecho legítimo el asociarse entre gobernadores y plantear alternativas como lo han hecho los ejecutivos del Noreste y el de Michoacán, quienes han establecido que impugnarán por la vía judicial lo relativo a la distribución de los recursos públicos y sus asignaciones a cada una de las entidades federativas que son parte del citado Convenio de Coordinación Fiscal.

No comparto el tono de balcanización que se ha hecho de esta revuelta de gobernadores –legítima insisto- cuando se haba del Nuevo Reino de Nuevo León o de la República de Jalisco, lo que llama la atención es que los mandatarios locales abanderen las modificaciones del reparto de los recursos fiscales en tiempos de pandemia, con un gobierno de transformación del país y a pocos meses de los procesos electorales para algunas gubernaturas, las diputaciones federales y algunos congresos locales.

La distribución de recursos en una república federada como la nuestra se ciñe a un marco legal en el cual por voluntad los estados participan, la recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos sus impuestos, así como por los derechos de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por dichas contribuciones, con algunas exclusiones muy definidas.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador el lunes de la semana pasada en un franco respeto de los poderes, manifestó estar dispuesto a analizar el Pacto de Coordinación Fiscal, pero consideró que éste no es el momento de modificarlo, también subrayó que los gobernadores de todas las entidades deben pensar en adoptar medidas de austeridad, la reducción del gasto en actividades no fundamentales deberá ser una premisa que permee entre todos los niveles de gobierno, no sólo en lo federal y desde la autocrítica será necesario en la nueva normalidad revisar el atraer empleos que provengan de las industrias, de empresas mejor pagadas.

Reitero, los mandatarios estatales hacen uso de las facultades que los ciudadanos les dieron, sólo deberían revisar que no ocurre el mismo trato para quienes son de los estados con mayor industria del país, que quienes aún sacan la madera en trozo y no se le ha logrado dar un plusvalor a nivel industrial.

En este momento, lo más importante es la salud, la reactivación del empleo, el apoyo a programas eficaces para la población y coincido, el demostrar austeridad en los gastos superfluos como son los pagos en asesores, portavoces innecesarios del gobierno y sobre todo el poner un alto al saqueo de las arcas públicas y sobre todo, se sabe gobernar con base en la justicia y equidad. La economía mundial enfrenta las consecuencias económicas de la pandemia de la Covid-19 y México es parte de ese concierto, consecuentemente Durango.

El tema da para el debate, escuchar a los expertos, informar a los ciudadanos y ciudadanas de las consecuencias de una acción de gran calado y con base en la opinión del pueblo, tomar con responsabilidad la mejor decisión para el futuro de Durango.