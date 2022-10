Los omisos del desfalco

Dada la magnitud del desorden económico-financiero que dejó la administración pasada en Durango, se desprenden dos importantes lecturas que vale la pena mencionar: 1. El desfalco tuvo que haberse fraguado durante buena parte del sexenio, por lo que; 2. Es imposible que nadie se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo.

Ante tales hechos, es inconcuso que existen muchos involucrados a los que se les podría atribuir una responsabilidad; conforme al nuevo paradigma de las responsabilidades administrativas y del combate a la corrupción, todo servidor público que realice o conozca de un hecho ilícito y no lo denuncie incurre en responsabilidad, no grave o grave, según sea el caso, pero responsabilidad al fin.

Es un hecho que los primeros que deben subir al cadalso son los funcionarios de la Secretaría de la Contraloría, con su extitular a la cabeza; esta dependencia tiene, entre otras funciones, la de vigilar el debido ejercicio del gasto público y todo parece que no lo hicieron, no dijeron que no lo estaban haciendo o no informaron de lo que encontraron.

También habrá que llamar a cuentas a los secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores y demás funcionarios de la administración pública centralizada y descentralizada que omitieron denunciar la no entrega de los recursos o su posible desvío.

Pero los que sin duda tienen la mayor responsabilidad por omisión son los diputados de las últimas dos legislaturas. Veamos por qué.

Por disposición constitucional, el Poder Legislativo tiene la obligación de fiscalizar, vigilar y combatir la corrupción, actividad que despliega a través de la Comisión de Vigilancia de la Entidad Superior del Estado, integrada por seis diputados. Esta Comisión se vale de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, instancia que anualmente le rinde un informe del estado que guarda la cuenta pública.

Así entonces, los integrantes del Congreso del Estado debieron estar enterados de lo que se estaba haciendo con los recursos públicos, a menos que la Entidad de Auditoría Superior no se los informara, en cuyo caso sus funcionarios son también responsables, o por no hacer su trabajo, o por no informar de los hallazgos encontrados.

Más allá de lo formal y oficial, el vox populi decía que las cosas no marchaban bien en el manejo de la cuenta pública, en los propios corrillos de las oficinas de gobierno era un secreto a voces, pero como los diputados una vez sentados en su curul no ven ni oyen, pues ahí está el resultado: Replaqueo para el año que entra.