Los partidos políticos agentes de estabilidad o de cambio

Un concepto inicial de Baddie y Hermes en texto de política. De Política Comparada. En México no son ni lo una ni lo otro. Su mucha o poca relevancia en el panorama nacional traduce la calidad de la política y sus actores, y el nivel político en general al ser considerados aun, como principales afluentes.

Partiendo de lo local y con inducción del Bicentenario con pasividad y veleidad en hechos importantes como el fraude y desviaciones del gobierno de Aispuro, o la desgracia y víctimas de la meningitis los abordan con indolencia. Se dosifica la investigación en 5 implicados menoresy parecen dejar que el tiempo aminore la atención pública. El gobierno no informa de auditoría financiera y administrativa al DIF, tampoco en la Secretaría de Salud, sótanos de corrupción donde actuó la exprimiera dama con el consentimiento del consorte, aparte de los cubiles de éste.

Se aprehende a supuesto agente financiero de una ramificación en el Cártel del Pacífico, y se hace con un operativo militar grande y con sobrevuelos de aeronaves en el que se detuvo a dos personas. Los funcionarios de poder ejecutivo tan dados a hablar y hablar sin contenido, en este operativo no han declarado nada, las televisoras comerciales no interrogan al gobernador al respecto, como si no existiera gobierno. Y los partidos y las cámaras de empresarios siempre prestos a declarar no se dieron cuenta.

A nivel nacional y en otra dimensión, López Obrador en su técnica de marcar la agenda y que nosotros estemos discutiendo sus declaraciones, arremete contra la UNAM y la Suprema Corte, sin dejar de lado a Felipe Calderón a través del juicio a Genaro García Luna. A la UNAM y su burócrata rector, como a los ministros de la suprema corte los ha satirizado cuando le viene en gana. Rectoría y ministros permanecen en silencio, el rector esta vez en el caso del diploma falsificado respondió por la tangente. En la que le llaman la Máxima Casa de Estudios su raza está ausente y su espíritu no se hace presente, muchos años de personificar la esencia académica, receptáculo de orientación social, y crítica política fundamentada no se escucha. Las criticas del presidente no han tenido respuesta de la supuesta inteligencia de la sociedad y sus vanagloriado e ínclitos catedráticos. La única respuesta ha sido la de los estudiantes demandando auditorías y cambios de gobierno universitario. Les ha dicho indiferentes al desarrollo de México, que es cierto en proporción; los tilda de burócratas intelectuales al servicio de los conservadores, acomodaticios en becas y viajes al extranjero sin trascendencia en la investigación aplicada.

Les recriminó que en la pandemia los investigadores se hubieran ido a sus casas, recordemos que la UNAM no enseñó investigación en epidemiologia o de química cuántica contra el Covid 19 y las mutaciones que lleva. Declararon que no contaban con los laboratorios pero que elaboraron un refresco para atenuar la sed de los pacientes y además de hacer cubrebocas. Sin elementos específicos y sin alternativas a la ciencia son ciertas las críticas a la UNAM en el plagio de tesis, tajantemente el presidente les dijo que no anden con politiquerías o por las ramas, decir que no tienen facultades para cancelar el título es una aberración, una simulación, no creemos que sea ignorancia juvenil.

La cédula profesional es la licencia de ejercer, es complemento que certifica la SEP, nada más. La universidad es la única entidad facultada para expedir títulos con autonomía.

La oposición a LópezObrador ni picha, ni cacha ni deja batear, dijera aquel. La Suprema Corte y sus altos salarios un día se levanta y al otro se disfraza. La alianza Va por México por ahora no creemos que vaya a ninguna parte, las gerencias y las camarillas de los partidos aparentan democracia.