Los pendientes en el actuar policiaco

A finales del mes de septiembre policías de vialidad de Torreón, Coahuila, realizaron una detención a tres personas en un fin de semana por la noche. La situación se salió de control y este hecho llegó a los golpes ponderando la violencia de los funcionarios contra las personas al momento del sometimiento.

Los videos que circularon por redes se difundieron fuertemente, la nota fue una de las principales en medios regionales. A los pocos días de estos hechos, se supo que el jefe de Vialidad y Tránsito, Pedro Luis “N”, había sido detenido, producto del mal actuar de los policías viales.

El ex funcionario ahora enfrenta la justicia en un hecho por demás cuestionado por la ciudadanía, pues para nada se justificó la manera en que los elementos municipales usaron para someter a estos jóvenes mediante macanas y fuertes golpes mientras se encontraban los detenidos en el suelo.

Actualmente se informó que este municipio presidido por el panista Jorge Zermeño decidió colocar a un civil en este puesto por mientras que se designaba de manera oficial al nuevo director de Vialidad, quien entrará depurando sus malos elementos.

En Durango capital sabemos que ocurrió algo similar, aquella agresión de policías municipales en contra de un vendedor ambulante dejó consternada a la ciudadanía, ya que también como los de Torreón, en Durango también usaron métodos nada ortodoxos.

Pero el caso de la capital es muy particular, pues hasta el momento no se ha hablado de la remoción de un subdirector, sólo de la baja de seis policías. Sin embargo, siguen existiendo otros silencios.

Pasa con la Comisión Estatal de Derechos Humanos que dirige Marco Antonio Güereca Díaz, organismo, que hasta el momento no ha emitido un comunicado sobre alguna intercesión o acercamiento con la familia del vendedor ambulante que fue sometido violentamente entre los llantos de mujeres y niños que presenciaban la dura escena.

Valdría la pena que la Comisión Estatal de Derechos Humanos comenzara a dar resultados por estos actos que removieron fuertemente el sentir ciudadano en #Durango sin embargo, también debe ser motivo para que instancias de Desarrollo Económico se acerquen a este vendedor a ofrecerle alguna ayuda, pues cuentan que los policías municipales le dañaron su mercancía, algo totalmente injusto.

Asimismo, las dependencias de protección a la familia, la mujer y los niños deben atender inmediato este caso, pero sabemos que hasta hoy, ni siquiera una llamada han recibido, así se lo comentó a un servidor una persona cercana a los afectados.

No, no los vemos. Únicamente existe un comunicado y una salida política. Existe el despido de 6 elementos y otros que están siendo investigados, pero hasta hoy no hay decisiones de proceder contra un subdirector o quien haya dado la orden de actuar de esa manera.

En Torreón se tomó una decisión sumamente fuerte, pues desde ahí comenzará un cambio verdadero para el actuar de todos los policías municipales. En Durango, también municipio panista, sólo se procedió contra los agresores y no se le brindará ayuda a la familia afectada.

Ojalá se haga más conciencia de estos hechos que indignan mucho a los duranguenses, pues así lo vimos en las publicaciones en redes sociales: Ningún comentario favorable para los policías.

Ahora, es entendible iniciar con un bloque mediático de apoyo a los policías, insisto, sólo mediático, pues están saliendo comentarios muy forzados tratando de defender el actuar de algunos policías, señalando que devolvieron la cartera de una persona (¿casualmente?) lo cierto es que el sentir social, la voz del pueblo, los propios duranguenses tienen una opinión fuertemente negativa hacia ellos.

De hecho, varios de los comentarios de los duranguenses nos llamaron mucho la atención porque muchos coincidieron en que porqué a esos policías que se aprovecharon golpeando al vendedor no los enviaron a Huazamota, El Mezquital, donde fallecieron lamentablemente seis elementos en el cumplimiento de su deber, claro, en zonas muy peligrosas.

Este lamentable actuar de los policías municipales no debe quedar así, con una salida política y un comunicado, se debe retomar en serio el actuar de los elementos, ya que la gente sigue desconfiando de ellos, principalmente quienes hemos sido víctimas de tratos y actuar injustos de ellos.

El pasado martes inició la DMSP un curso de derechos humanos hacia miembros de la corporación, sin embargo, se imparte después de que ocurrieron los hechos...

Y, por otro lado, quedan muchos eslabones pendientes: ¿Qué pasó con la persona golpeada por los policías?, ¿qué garantía otorga este municipio para que los vendedores continúen sus actividades que no las hacen por gusto, sino por necesidad?, ¿qué garantías tenemos los ciudadanos de recibir un trato cordial de los elementos policiales?, ¿por qué en Torreón sí cambiaron a un subdirector y aquí se guarda silencio al respecto?

En fin. Seguiremos con más eslabones pendientes, aquellos que no se han querido concretar debido a intereses meramente políticos.

Lamentablemente Torreón y Durango, dos municipios panistas, han sido marcados por el mal actuar de sus elementos, sin embargo, allá sí aplicaron medidas más contundentes.