Los populistas frente al coronavirus

No es de sorprenderse que Estados Unidos, Brasil y México sean los países que reportan el mayor número de contagios de coronavirus (Covid-19) en el mundo.

Al momento de escribir la presente reflexión, los vecinos del norte reportaban 1 millón 977 mil 899 contagios, los cariocas 691 mil 962, y México 960 mil 244, cifra que resulta de multiplicar los 117 mil 103 contagios que reconoce la Secretaría de Salud por 8.2, según la metodología del método centinela que utiliza el doctor López-Gatell.

Estos tres países del continente americano tienen como característica coincidente el tener gobiernos populistas, el otro virus que ha contagiado en los últimos años a buena parte de los regímenes políticos del mundo, independientemente de la vocación conservadora o liberal que se profese en cada uno de ellos. Como sabemos, el populismo no sólo es de de izquierda, también lo puede ser de derecha.

Donald Trump irrumpió en la Casa Blanca en 2016, venció a Hilary Clinton con un discurso frontal de nacionalismo de extrema derecha que prometía llevar de vuelta a los Estados Unidos a ser la máxima potencia mundial; los norteamericanos sucumbieron al show mediático del experto en reality show y sorpresivamente para el mundo lo hicieron su presidente número 45.

Ahora padecen las consecuencias de tener en el despacho oval a un personaje populista que padece de racismo y misoginia, que ve como enemigos a quienes no comulgan con sus ideas y que encuentra el basamento de su política en el chantaje y la amenaza.

Estas “cualidades” lo llevaron a reaccionar tarde a la pandemia, a no usar cubre boca y proteger a quien lo rodea, a pelearse con todos y a sugerir que los contagiados se inyecten desinfectante y que tomen hidroxicloroquina (medicamento contra la malaria), a pesar de las indicaciones en contrario de médicos especialistas. También declaró que ser el país con el mayor número de casos de coronavirus en el mundo es una “insignia de honor” porque demuestra que hacen muchas pruebas; habría que preguntarles a los familiares y amigos delos 112 mil muertos si opinan lo mismo.

Otro jefe de Estado que se cocina aparte es Jair Bolsonaro, un populista autoritario ultraderechista que ganó recién el año pasado (2019) las elecciones en Brasil bajo un duro argumento anti sistema de combate a la corrupción y a la delincuencia, además de la consabida promesa de sacar al país de la crisis económica que padece.

El discurso de Bolsonaro es similar al de Trump –ambos son populismos de derecha-: ataque a las minorías, a los que no piensan como él y a las instituciones que le embarazan llevar a cabo sus decisiones. Dicho en términos más precisos, deja muy claro el “nosotros” (los amigos) y el “ellos” (los enemigos).

La resistencia de Bolsonaro a adoptar las medidas de protección contra el Covid-19 provocó que los brasileños entraran tarde a la sinergia del distanciamiento social, luego, esta medida no fue tan obligatoria, enseguida anunció una relajación a la cuarentena, lo quedetonó se dispararan los casos de contagios a los niveles ya mencionados. Lo más inverosímil es que a pesar de las cifras sale a la calle sin medidas de protección (cubre bocas), provoca aglomeraciones y besa a los niños que le acercan las inconscientes madres.

Sus aportaciones para combatir el Covid-19 son muy sencillas: Tomar dos litros de agua al día, comer frutas y verduras, tomar el sol –donde entra el sol sale la enfermedad, dice el presidente brasileño-, respirar aire puro y lo más importante, no ver noticias para no generar tensión. Tal vez por eso decidió ya no hacer públicas las cifras de contagio y muertes por Covid-19, para no estresar a los alegres y bullangueros brasileños.

Finalmente llegamos al mesías mexicano, al redentor tropical que salvará a México de los mismísimos infiernos del neoliberalismo, Andrés Manuel López Obrador, quien luego de dos intentos finalmente logró llegar a Palacio Nacional en 2018. Las formas que utiliza son muy parecidas a las de Trump y Bolsonaro –los tres son populismos-, sobre todo en lo que se refiere al “nosotros” y al “ellos”, la diferencia está en el discurso, para López Obrador primero son los pobres, lo que se justifica si recordamos que el suyo es un populismo de izquierda.

Qué les puedo platicar del mesías tabasqueño si lo padecemos todos los días, son épicas sus declaraciones acerca del Covid-19, nunca se ha puesto cubre bocas y ya se fue de gira a repartir besos y abrazos. Confía en que el pueblo bueno y sabio en uso de su libre albedrío se salve a sí mismo, él no va a usar la fuerza, sólo la razón.

Para mantenerse blindado nada más eficaz que su estampita, además de no mentir, de no robar, y de no traicionar. Ah, pero lo verdaderamente importante, lo que hace que el terrible coronavirus se mantenga alejado de él es decir en voz alta todas las mañanas, nada más levantarse, tres veces: Coronavirus… fuchi caca.