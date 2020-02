Los prianistas hacen uso de la intriga para denostar al presidente

Imposible registrar en un artículo, toda la colección de fechorías que pesa en el haber de los prianistas y ningún tema sería agotado, aunque fuera extraordinario el poder de síntesis de quien osara describirlo.

De ahí, a groso modo lo que hoy público, consciente de que todavía existe un remanente corrupto de aquellos liderazgos que a sus anchas vivieron del dinosaurio y que ahora montado en una descendencia pequeña y miserable en algunos municipios, creen que es suficiente para recuperarse y presumir que pese a todas las corruptelas que han cometido, se sienten limpios para denostar a un presidente por no ser igual que ellos.

Todas las fechorías que hicieron cuando eran gobierno, quedaron para la historia. Y ahora la intriga es el único recurso que utilizan, para desacreditar al gobierno que les está moviendo el tapete y que dicha sacudida nos remonta a recordar lo que criminalmente hacían para llegar y sostenerse en el poder.

El secreto a voces y fácil de comprobar, cuando se observaban las pacas de billetes que rolaban los padrotes a través de cuadrillas de mapaches, quienes con gafetes apócrifos, circulaban por los cinturones de miseria, orquestando trampas y marrullerías, así como ofreciendo lana a cambio del voto.

Lo que todos trataban de disimular, pero era imposible ocultar, cuando las remesas de cemento y despensas transportadas en escandalosos vehículos de carga, llegaban al domicilio de las vividoras y rapaces líderes sociales, cuya responsabilidad estribaba en hacer el reparto discrecional entre sus allegados, a cambio de controlar el voto de la miseria y la ignorancia.

La compra de espacios en los medios para sus candidatos y la compra de votos para favorecer al PRI, eran la encomienda de los operadores, quienes a discreción manejaban los recursos y de ahí la mayor parte pasaba a formar parte de sus bienes y cuentas bancarias.

Muestras simples de esos tiempos floridos que vimos y gozaron sus beneficiarios. Tiempos donde priistamente todo se podía comprar y vender. Por eso la urgencia y prioridad de sacar el dinero de donde fuera que al fin y al cabo nadie les exigía cuentas, porque todo iba a cargo de las dependencias federales y gobiernos de los estados, donde los funcionarios hacían de todo para justificar los recursos que desviaban a favor del PRI.

Fue una era tan desafortunada, que la conciencia de los medios de comunicación y la voluntad de los votantes, se doblaba ante el mejor postor que era el PRI hecho gobierno. Una era en la que los mercados y el dinero gobernaron a nuestro país como nunca antes. Y no llegamos a esa situación a través de una decisión ponderada como sociedad. Los medios y el partido la impusieron para que pareciera normal.

Normal que el Pemexgate, por empezar de algún lado a ejemplificar la historia del terror, cuyo capítulo inició con la triangulación de recursos de la paraestatal al PRI vía sindicato, haciendo la entrega de 1,500 millones para apoyar a Labastida y pese a las denuncias que se hicieron en contra del director y el líder sindical, lo que se logró fue la impudicia rampante, de Romero Deschamps, a quien se le otorgó el boleto para que él y sus compinches disfrutaran de diputaciones y senadurías, como acato a la sentencia de: “pagar es corresponder”.

Normal que la campaña de Enrique Peña Nieto fuera el ejemplo del despilfarro criminal, donde los medios fueran los ganones de todas las partidas que llegaban de los estados, a cambio de que hicieran crecer la figura de Peña, a la que no le bastaba la cara bonita, sino se hacía acompañar de las cuentas Monex y las tarjetas de un centro comercial, cuyo proceso aberrante validaron los consejeros del IFE, argumentando que todo eso era legal.

Normal que los gobernadores priistas aportaran maletas repletas de dinero, cuya evidencia fueron las que enviara el gobernador de Veracruz Javier Duarte, y que no pasaron más allá del escándalo, porque las autoridades electorales eran juez y parte, acostumbradas a que pervertir y prostituir el voto era ya una cultura legitimada por compradores y vendedores de éste.

Claro que la cultura de las trampas han sido desde que el PRI es partido, pero ahora las abordo junto con Enrique Peña, porque ha sido su candidato más controvertido, por el ruido que ha generado la detención de Emilio Lozoya, a quien se vincula con los recursos de Pemex que hizo llegar al mexiquense para que contendiera de forma inequitativa y corrupta.

Las sumas y cuentas al respecto varían, pero de entrada hay una que ampara la cantidad de diez millones de dólares que, según datos dados a conocer por ex ejecutivos de la compañía brasileña Odebrecht, entregaron a Emilio Lozoya, director de Pemex, para que éste los canalizara a la campaña de Peña a cambio de contratos millonarios a favor de la empresa extranjera.

Qué importante sería que los empresarios que están a cada rato fastidiando al gobierno de AMLO, armaran un plan de persecución en contra de todos aquellos que han saqueado y corrompido al país. En contra de aquellos que lo han ensangrentado de verdad y que llegaron al extremo de hacer de él un cementerio clandestino, que a la fecha poco se ha sabido; pero es obvio que eso jamás va a suceder, porque sería ir en contra de lo que realmente están peleando: sus privilegios y que no reparan en utilizar a las mujeres para recuperarlos.

No cabe duda que el PRIAN sabe cómo hacer para que todas sus fechorías y trapacerías, se borren de aquellos medios que cebaron. Así como maicearlos ahorita en este momento, para alterar el orden y caldear los ánimos del pueblo, sobre todo de aquel que cree todo lo que cuenta la televisión.

De ahí que no es nada descartable pensar, que ahora que han quedado en la orfandad y sin privilegios del poder político, no tengan empacho en festejar todo aquello que realizan las fuerzas del mal, que sin duda utilizaron cuando eran gobierno y que ahora no la piensen para utilizarlas en contra de un presidente, que pretende llegar al fondo de toda la corrupción de la cual hicieron víctima al país.

Dichas razones son suficientes, para observar que no vacilan en capitalizar y magnificar cualquier desgracia, que provocan aquellos asesinos que curiosamente nunca detectaron y que ahora se ensañan con la parte más sensible de un pueblo que es la niñez, para darle tiros mortales a una autoridad que intenta ponerla a salvo de tanta maldad heredada de un mal gobierno.

Ver cómo actúan ahora los intereses, es muy lamentable, porque bastaría sólo citar la matanza del 68, para dar un ejemplo de sobrada y criminal tolerancia, cuando toda la mafia del poder aplaudió y felicitó la mano dura del presidente de la República, quien sin pensarla, la levantaba llena de sangre como testimonio de la responsabilidad que asumía de los cientos de muertos, heridos y desaparecidos, sin importarle que quedara en el oprobio del silencio el dolor de los familiares, ya que correrían la misma suerte si se les ocurría pedir justicia.