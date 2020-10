Los problemas con los plásticos

El uso del plástico y los utensilios desechables comenzó como una alternativa para erradicar el tráfico de marfil.

También para disminuir el daño a los animales y fomentar el cuidado del medio ambiente, pero a lo largo de los años, se convirtió en un grave problema ambiental en todo el mundo.

El uso e incremento de producción de los plásticos se generalizó después de la segunda guerra mundial, cuando la escasez y el encarecimiento de materiales naturales obligó a buscar alternativas sintéticas y al aumento exponencial en la producción de plásticos que persiste en la actualidad.

El plástico es una de las invenciones modernas de mayor éxito debido a una combinación de características que difícilmente se encuentran en otros materiales: Alta resistencia a la corrosión, alta resistencia en relación con el peso, alta durabilidad, baja conductividad eléctrica y térmica, baja toxicidad, bajo coste y atractivo visual.

Como consecuencia de ello, los productos sintéticos realizados con plásticos tienen infinidad de aplicaciones en el sector del embalaje, la construcción, el transporte, la maquinaria, los textiles y los productos eléctricos y electrónicos, entre otros.

No hay duda de que el consumo es una actividad humana y cumple varias funciones, desde lo cultural hasta lo ritual. El consumo no solo es de alimentos, sino también, entre muchos otros, de vestimenta para conservar la temperatura corporal, pero en estos procesos se modifica del entorno natural. Son prácticas comunitarias inevitables.

El problema de la contaminación por plásticos se ha agravado con el desarrollo, comercialización y uso responsable de objetos de plástico de un solo uso que se utilizan principalmente como embalaje, como pueden ser botellas de agua, bolsas de la compra, envases alimentarios, cápsulas de café, tapas, cubiertos, entre otras.

Pero donde se puede apreciar el tamaño de esta crisis a la que se enfrenta el planeta es en los plásticos que acaban en mares y océanos, principalmente por una eliminación inadecuada que provoca un gran daño a estos ecosistemas, ya que la inmensa mayoría de los plásticos son biodegradables.

El problema es que hasta años recientes, en 2014 por ejemplo, la acumulación de plástico y otros desechables alcanzó niveles alarmantes. Se registraron 300 millones de toneladas anuales de estos productos. Su reducción no va a la baja, al contrario, en los últimos setenta años hemos contaminado el medio ambiente como nunca antes se había visto, debido a que una vez que estos productos son utilizados ya no pueden recuperar su propiedad anterior, dejan de estar disponibles, pasan a ser disipados, dispersados, se convierten en no utilizables.

A esto hay que sumar que cada año se vierten aproximadamente 8 millones de toneladas métricas de plástico en océanos, lo que equivale a la carga completa de un camión de la basura cada minuto.

El descubrimiento de cantidades ingentes de residuos plásticos en los giros oceánicos, como por ejemplo la Gran Mancha de Basura del Pacífico, que tiene una superficie estimada de 1,6 millones de kilómetros cuadrados, dos veces el tamaño de Texas y tres veces el tamaño de Francis, muestra las dimensiones colosales del problema.

Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente indica que el 80% de la contaminación del mar proviene de fuentes terrestres. De esta contaminación, más del 90% es algún tipo de plástico, debido a que este material tarde entre 100 y 1000 años en descomponerse. Mientras que en el caso de las botellas desechables, el periodo se acerca a los 500 años y con el uso desmedido de productos de unicel, el problema se agrava.

La fundación ecológica MarViva advirtió que la cantidad de plástico que producimos es alarmante: 8% de todo el petróleo mundial se destina a la producción de plásticos, de tal forma que si el actual ritmo de crecimiento de su uso continúa, el sector representará el 20% del consumo total del petróleo y el 15% del presupuesto global de carbono anual para el año 2050.

Vivir es consumir y el consumo exige reposición, por lo que no debemos olvidar las necesidades básicas humanas: comer, beber, vestir, habitar, tener cultura, etcétera, pero con una responsabilidad absoluta con nuestro entorno.

Debemos buscar alternativas para mejorar el ambiente, debemos tomar conciencia para modificar nuestros hábitos de consumo, debemos revertir el efecto de la contaminación de los plásticos y los desechables, es tiempo de una solución entre todos, por nuestro planeta.