Los que se van, llegan o repiten

La oposición nunca imaginó que se repitiera otro tsunami y por eso, a nivel local, no les cuadran las cuentas, esto en referencia al número de diputados en el congreso local. Todavía el último día de campaña, priistas y panistas, anunciaron carro completo para la próxima legislatura. Siendo honestos, opinólogos y analistas coincidían con el optimismo de las candidatas y candidatos de Fuerza y Corazón por Durango. Y ya encarrerado el gato, el jefe político del PRI, PAN y PRD, operó para tener mayoría en el congreso con sus aliados.

Hasta el día de hoy, tomando en cuenta el PREP, en pocas horas se conocerán por los cómputos distritales, las cifras oficiales y saber la verdadera composición del congreso del Estado. Sin embargo, dichos resultados no cambiarán mucho los pronósticos. Se comenta en este contexto, que hay un empate y por tal motivo nadie tiene mayoría, asunto que podría convertir a MC en el fiel de la balanza. Todas y todos los gobernadores, buscan tener el control del congreso, para que les aprueben iniciativas, reformas, la ley de egresos y de ingresos, y que se les aprueben créditos entre otras linduras.

Para darnos una idea de la importancia que significa tener mayoría en el congreso local, pregúntenle a Samuel García, gobernador de Nuevo León. El PRI y el PAN en ese Estado son mayoría y no ha podido hacer nada prácticamente, por si fuera poco “haiga como haiga sido” le impidieron ser el candidato de MC a la presidencia de la República. Aquí en Durango, en la próxima legislatura veremos caras nuevas, pero también a quienes logran repetir como diputadas y diputados. Por cierto, algunas pluris estrenarán la reforma electoral del Estado, los beneficiados serán los segundos lugares más votados de las coaliciones y partidos políticos.

Entre quienes destacan como repetidores en el congreso, figuran los panistas Alejandro Mujica que tiene futuro político y Fernando Rocha que seguirá cobrando en la próxima legislatura. Por parte de MORENA, sin duda, Sandra Amaya la cual ganó el octavo distrito local, es muy posible que siga haciendo historia en la legislatura que viene, en la actualidad es la morenista más influyente en el congreso. Por el PRI, entre otras repite Sughey Torres, ganadora del distrito 02 local, no hizo mal el papel en la legislatura que recién termina. Otro expriista que regresa, es el polémico Otniel García Navarro, hoy convertido en morenista y será diputado por la vía pluri.

Mención aparte merecen tres diputados del PRI que se van: Ricardo Pacheco Rodríguez, Enrique Benítez Ojeda y Ricardo López Pescador. El primero, dirigente de la CTM en Durango y muy cercano al líder nacional de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, pocos cetemistas como Pacheco Rodríguez tienen una carrera legislativa y conocen de los laberintos del poder de su partido. Enrique Benítez Ojeda, dejará historia como diputado local, es polémico como pocos, pero sobre todo, se le da hablar en la tribuna y en ocasiones no deja títere sin cabeza. Ricardo López Pescador, no ha sido por mucho un diputado del montón, puede presumir como legislador que ha estado en las grandes ligas y es un priista de esos, “que no se voltean ni en la cama”.