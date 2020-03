Los sueños y la ciencia ficción

El otro día quise saltar de la cama porque iba a llegar tarde a desayunar con mi mamá, pero resulta que ella ya murió hace 20 años o más. Entonces qué andaba haciendo dejando la camita si soy malo para levantarme, ya que no puedo dormir, porque me acuesto tarde, pero sobre todo debido a que no entiendo nada de lo que está pasando.

El miedo general y cuando no comprendes lo que sucede en el mundo te paraliza y no puedes ni quieres hacer nada, que es como morir en vida, y entonces en tus sueños aparece tu mamá que te quería tanto y te quieres ir a desayunar con ella, y el detenerte porque ya despierto recuerdas que murió hace mucho, aunque tú la acabas de ver, lo que significa es que ya quieres ir al cielo porque al planeta Tierra no le agarraste la onda y no hay nada que hacer aquí; es inútil molestarse, el mundo no tiene remedio.

Creo que sin querer estoy hablando de una de las partes fundamentales de los estudios del señor Sigmund Freud, los sueños, donde se descubren muchas cosas, y como caí por lo visto inevitablemente en tan delicado terreno, tendremos que recordar al más rebelde y completo y olvidado de sus alumnos, porque terminó loco, como el mundo estaba en ese momento, con su Segunda Guerra Mundial seguidita de la Primera, y además murió siendo acosado en territorio enemigo, los EUA, el que se dio cuenta de la conexión fundamental entre el marxismo y el psicoanálisis, tan buen alumno de su maestro Freud, que en el prefacio de su libro “La función del orgasmo”, le dice al que lo tenga en sus manos, que si no ha leído “La introducción al psicoanálisis” de Freud, lo deje, lea primero el del maestro y vuelva al de don Wilhelm Reich, que es de quien estoy hablando, y van a ver a dónde vamos a llegar porque les quería contar que estoy soñando cosas que me sorprenden y algunas muy claras.

Todo esto porque siempre se ha asociado a las enfermedades con la pobreza y falta de higiene, mala alimentación y todo tipo de males, sin pretender definir ni señalar las diferencias entre la miseria económica y la espiritual, es decir la carencia de dinero y buenas condiciones de vida, con la maldad, el gusto de dañar no por la ganancia económica, como los asesinos en serie, salidos de altos niveles de subsistencia. Pero Reich sí se paró en señalar que necesariamente tiene que haber una vida digna para todos, para poder lograr sociedades sanas y pacíficas.

Wilhelm Reich, médico siquiatra, y psicoanalista tiene una biografía interesante e importante, que corresponde a los lectores de este texto investigar, porque será fácil, solamente quiero recordar que al convivir con los obreros alemanes y sus familias, se dio cuenta que los estudios científicos, sin conocer las condiciones de vida de la mayoría de las poblaciones de los países, quedaban incompletos, estando claro que la sicología está muy relacionada con las ciencias sociales, y él fue de los más destacados alumnos de Sigmund Freud, uno de los tres gigantes de su época junto con Carlos Marx y Carlos Darwin.

Lo que yo quería decir es que algo que para mí es increíble y no lo entiendo ni lo acepto, para los médicos es normal porque lo estudian. Es como una película de ciencia ficción que un virus invisible y volador pare al mundo. Que en grandes ciudades y en las capitales de varios de los principales países del mundo no puedan salir a la calle, los restaurantes te envíen la comida a domicilio, los hoteles tengan que cerrar, las escuelas y universidades también, las fábricas no puedan trabajar ni los pequeños negocios, y que no puedas salir a las calles porque un virus volador te mata.

Para los médicos puede estar muy clara la situación de que un virus a dos metros de distancia que pases te puede afectar, incluso puedes morir por sus efectos en ti, pero sigues considerando que están exagerando, que la vida debe de seguir normal.