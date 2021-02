Los terroríficos números de muertes Covid en E. Unidos

Ayer domingo el diario The New York Tines volvió a ser tendencia. En su portada retrató la cantidad de fallecimientos que ha registrado Estados Unidos por la Covid-19.

En su gráfico plasmaron un punto por cada muerte, cruzado por una línea de tiempo. El resultado fue un mapa que reflejó un escenario casi de una película de terror, pues se observa que el virus Sars-Cov-2 ha matado a más estadounidenses que la Primera y Segunda Guerra Mundial juntas.

Fue el 24 de mayo del 2020 cuando el diario neoyorquino publicó en su carátula los nombres de los fallecidos por esta pandemia al corte de ese día.

Las proyecciones de Antony Fauci, zar de la política contra el Covid-19 en EEUU, (homólogo de Hugo López-Gatell pero sin tintes ideológicos y consiente de cumplir a cabalidad las medidas sanitarias) era que Estados Unidos alcanzaría en toda la pandemia un total de 250 mil fallecimientos por esta enfermedad.

En ese momento alertó a la población norteamericana a cumplir las medidas sanitarias y a prepararse para una etapa muy complicada.

Para él, siempre fue complicado lidiar con su presidente Donald Trump, quien mandaba al carajo todo tipo de medidas sanitarias, típico de aquellos presidentes dictatoriales que pretenden imponer sus propias medidas, rayando en lo irresponsable y populares pensamientos doctrinarios.

De hecho, a la política sanitaria de gobernar de Trump se le puede atribuir tantas muertes. Nunca usó cubrebocas, no aplicaba la sana distancia, asistía a eventos masivos, organizaba mítines cuando era candidato, se pasaba por el arco del triunfo las indicaciones de Fauci así como las de la Organización Mundial de la Salud, se peleaba con sus dirigentes. Todo un desastre.

Hoy lo vemos reflejado en los números de fallecimientos que acumula Estados Unidos en Covid-19. La portada del New York Times de este domingo retrata esa cruda realidad. Ni siquiera La Primera Guerra Mundial ni la Segunda mataron a tantos estadounidenses como el virus del Covid-19.

Con una serie de puntos, los editores del reconocido diario remarcan cada uno de los fallecimientos a través del tiempo. Es muy preocupante ver que cada corte de 50 mil muertes se va achicando más y más en el tiempo.

Por ejemplo, al inicio de la pandemia Estados Unidos registraba 50 mil fallecimientos de Covid cada 50 días aproximadamente. Terminando el 2020 en tan sólo 15 días ya se tenía esa terrorífica cantidad.

Joe Biden asumió el cargo a partir hace un mes. Pero toma las riendas de un país en picada en materia de salud. Si bien es cierto son ejemplo actualmente en su estrategia de vacunación y reactivación económica simple, algo en lo que México y Durango están totalmente reprobados, el golpe de timón que tiene que dar el originario de Pensilvania deberá ser contundente.

Estados Unidos necesita recuperarse en todos los aspectos ya que, lamentablemente, nuestra economía aún depende de ellos.

Mientras, los datos que arroja su crisis sanitaria son de una película de terror. En ningún hecho histórico del país norteamericano habían tenido tantas muertes.

El gráfico de The New York Times es contundente. Sólo esperamos en Dios que México no llegue a esos números. Y, recalco, esperamos en Dios, ya que ni las autoridades ofrecen seguridad de que todo irá bien. No sabemos si las vacunas llegarán pronto y se protegerá a nuestros ancianitos, personal médico, maestros y personas en general. No sabemos.

Hay cálculos simples que indican que al ritmo que vamos, México tardará hasta 100 años en vacunar a toda su población. Obviamente ya no estaremos muchos dentro de 100 años.

Todo depende de cómo caminen las negociaciones de vacunas para los países donde, por cierto, México va muy atrasado y quienes están acapara do todo el monopolio de compras de los biológicos son Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. #AsíLasCosas