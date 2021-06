Ahora quienes aspiran a ser gobernador o gobernadora de Durango han cambiado su discurso. Esteban Villegas Villareal ha dicho que sí quiere ser candidato, pero como no tiene puesto el fierro de herrar de nadie, anda mostrenco mientras llega el momento. Por lo pronto, Esteban Villegas ha declarado a los medios: “esperaré las formas y los tiempos”. Sólo le faltó declarar: Lo que mi partido decida.

Como ve usted, la liturgia del viejo PRI sigue siendo la misma del nuevo PRI. Otros aspirantes mandan otro tipo de mensajes: tapizan el Estado con espectaculares y su foto para decirles “hace tiempo tuve un sueño de ser gobernador del Estado”. Y parafraseando al general Álvaro Obregón, desde el congreso veré el despacho del Bicentenario.

Otro priista que estará en la jugada y será diputado local otra vez, si usted le pregunta, si quiere ser candidato a gobernador le contestará: “Si llegamos vivos, lo pensaré”. Hay un diputado electo del PAN que quiere seguir el ejemplo de Jorge Herrera Caldera: Desde San Lázaro a venirse a despachar al Bicentenario. Pero hay otro panista de abolengo que quiere ser el primer presidente municipal en llegar al Bicentenario sin pasar por el Senado de la República, o sea, directo a las grandes ligas de la política estatal.

Dicen los de su círculo más cercano que para eso ha preparado su proyecto político, haciendo una maestría actualmente y luego un doctorado político. Pero como dice Esteban Villegas, hay que esperar los tiempos. En Durango todos nos conocemos, los retratos hablados hablan por sí solos.

También los de la otra alianza, hoy convertidos en la primera fuerza política del Estado, siguen el ejemplo de Villegas. Mientras llegan estos momentos, nosotros los simples mortales daremos nuestros puntos de vista: Para la junta de la Comisión Política del Congreso hay tres candidatos del PRI, Ricardo Pacheco, Ricardo López Pescador y Enrique Benítez Ojeda. Cualquiera de ellos puede ser. Esta decisión la tomará “ya sabes quién”.

Y ya encarrerado el gato, no se sorprenda si la hija de este influyente político se convierta en la segunda mujer al frente JUCOPO, ya que la primera fue Sandra Amaya.

Hablando del tema de los tiempos, tampoco la descarte como candidata a la presidencia municipal de Durango, sin alianza o con alianza.

En la alianza de enfrente, los tiempos son otros. De seguro Gonzalo Yáñez, que sigue siendo el mejor actor y más cotizado de la clase política local, quiera ser el candidato de la “izquierda” para hacer lo que siempre hace: Entregar la campaña, como acaba de suceder en la reciente elección.

El doctor José Ramón Enríquez, sin duda, intentará ser el candidato y tiene posibilidades. Desde hace tiempo sueña con despachar en el Bicentenario. Aunque últimamente no le ha ido muy bien, no deja de ser un adversario de cuidado, conserva su carisma, su astucia y no lo asustan con el petate del muerto.

Otra que no hay que descartar es a Marina Vitela, que ya demostró “haiga sido como haiga sido” que nomás sus chicarrones truenan en La Laguna. La senadora Margarita Valdez, si cree que podría ser gobernadora, si es pasión, que se le borre. Las “pifias” que la han hecho famosa a nivel nacional le pueden costar muy caro.

Y ya que hablamos de mujeres y de traiciones, podríamos ver la lucha por la presidencia municipal a Sandra Amaya y Otniel García Navarro. Hay la posibilidad de ver frente a frente a Gabriela Hernández López en un duelo por demás interesante con Sandra Amaya. Si fuera Otniel el candidato de MORENA y Toño Ochoa por el PAN sería de pronóstico reservado. En Las Vegas se aceptan apuestas por la gobernatura y presidencia municipal y de una vez, para senadoras y senadores.